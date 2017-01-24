Епархии УПЦ бойкотируют решение митрополита Онуфрия о молитве за воинов АТО

Анонсированные руководством УПЦ (Московского Патриархата) панихиды по защитникам Донецкого аэропорта во всех храмах данной конфессии состоялись лишь в определенных епархиях и храмах. В ряде епархий и парафий решение главы УПЦ было проигнорировано при лояльном отношении к этому со стороны церковного руководства, сообщает корреспондент портала "Религия в Украине".



Согласно информации "Центра информации УПЦ" и официального сайта УПЦ от 20 января, циркуляр об общецерковной молитве за бойцов АТО, погибших при защите Донецкого аэропорта в 2014-15 гг., был направлен во все епархии УПЦ по благословению Предстоятеля Церкви митрополита Онуфрия.



"В связи с Днем памяти защитников Донецкого аэропорта во всех монастырях и на приходах Украинской Православной Церкви будут совершены панихиды по погибшим воинам", – говорится в указанном документе.



"Украинская Православная Церковь ежедневно молится за здоровье защитников родины и за упокой тех, кто не вернулся с поля боя, а в эти дни особенно – за защитников Донецкого аэропорта, которые стали символом несокрушимости", – цитировал "Центр информации УПЦ" настоятеля столичного Свято-Воскресенского храма протоиерeя Сергея Ющика.



Однако решение главы УПЦ оказалось провальным – в ряде епархий его попросту отказались выполнять.



Так, прихожане Крестовоздвиженского кафедрального собора УПЦ в Ужгороде (Закарпатская область), настоятелем которого является осужденный еще в 2012 году за сепаратизм протоиерей Димитрий Сидор, настаивают, что в этом храме панихиды по "киборгами" Донецкого аэропорта не было. "Вполне вероятно, что и другие, пророссийски настроенные настоятели церквей и монастырей епархий УПЦ, проигнорировали указание своего иерарха", – отмечает Закарпаття.онлайн.



Действительно, как выяснил поддерживающий донецких сепаратистов журналист из УПЦ Дмитрий Скворцов, "новороссийские епархии УПЦ" (т.е. находящиеся в Донецкой и Луганской областях) проигнорировали распоряжение о панихидах.



На вопрос, как выполняется распоряжение митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в одном из благочиний Ровеньковской епархии УПЦ журналисту ответили: "Никак не выполняется. Даже если бы и поступило указание из епархии, мы бы его проигнорировали. Но у архиерея хватило разумения промолчать".



Не молились об украинских защитниках и в Луганской епархии. Более того, в одном из храмов Луганска 22 января читали "сугубые молитвы о упокоении защитников Донецкого аэропорта во главе с убиенным воином Арсением" (Моторолой) – российским террористом, который воевал против Украины под началом Игоря Стрелкова (Гиркина), а затем сам возглавил вооруженные банды.



Как утверждает Скворцов, даже в утверждённой Синодом УПЦ регулярной "Молитве за мир на Украине", в Луганской епархии заменены слова "в земле украинской сущии" на "в земле нашей".



В Донецкой и трех крымских епархиях также "не слышали" о циркуляре митрополита Онуфрия. Как сообщают из некоторых благочиний донбасских епархий, находящихся на подконтрольной Украине территории, там также "проигнорировали данное указание практически все".



Иеромонах Иоанн (Курмояров), председатель "Комитета по защите Православия" Тульчинской епархии УПЦ (Винницкая область), постоянный автор "Правлайфа" и фейкового "Союза православных журналистов", разместил в Фейсбуке сообщение с жесткой критикой Киевской митрополии и фактически прямым отказом молиться за защитников Донецкого аэропорта.



"Как это понимать? – пишет иеромонах Иоанн. – Сегодня получил циркуляр Киевской митрополии о том,что государство объявило 21-22 января днем защитников Донецкого аэропорта. И поэтому мы должны молиться об упокоении душ украинских воинов погибших при защите этого аэропорта. Но простите, у нас ведь идет гражданская война, в которой украинцы убивают друг друга? Именно о прекращении гражданской войны мы молимся на каждой литургии... Почему нужно молиться о погибших только с одной стороны? Да и потом, кем были эти воины: атеисты, националисты, греко-католики или православные? На сколько я понимаю, за литургией и на панихиде можно поминать только крещеных людей? Как я могу молиться за человека если не знаю, крещен он или нет? И какое нам дело до государственных праздников? Раньше вроде наши иерархи не вставали в ВР, когда там почитали "героев". Прямо объявляли конфликт на Востоке - гражданской войной, а теперь, что? Что за мимикрия?".



Своё отношение к документу Киевской митрополии выразил и бывший секретарь Одесской епархии, а ныне клирик Московской епархии РПЦ, член Синодальной библейско-богословской комиссии Московского Патриархата протоиерей Андрей Новиков. "Вообще-то, “киборги” – это захватчики донецкого аэропорта, а его защитники – Моторола, Гиви, ополченцы", – цитирует его Скворцов.



Неразбериха в УПЦ указывает на то, что не только данное, но и другие проводимые мероприятия этой конфессии не стоит всегда воспринимать как общецерковную позицию. При молчаливо-лояльном отношении Киевской митрополии к непослушанию своих частей можно говорить об административном упадке УПЦ.



Напомним, что в других конфессиях Украины молитвой почтили память украинцев, оборонявших Донецкий аэропорт. В частности, панихида состоялась в кафедральном Владимирском соборе УПЦ КП. Помолиться за упокой погибших пришли воины, а также матери и жены погибших защитников Донецкого аэропорта.