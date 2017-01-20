Крим під «православною парасолькою» Росії

Відомо, що найбільше в чудеса вірять малограмотні атеїсти. Більшовики, наприклад, вірили в комунізм. Для того, щоб вигадану казку зробити дійсністю, вони стирали в пил мільйони своїх співгромадян. Але і цього було замало, і вожді комуністичної партії планували планетарне лиходійство ‒ світову революцію. Таке ж «диво», дякувати Богові, меншого масштабу, але теж безбожне, зробили новоспечені «віряни» в Криму. Світлана Савченко, почавши з «ідеологічної» посади ‒ піонервожатої, стала перехідним партійним діячем. Побувала в «Народній партії Криму», де також керувала ідеологією, потім була в партії «Союз», а потім ‒ в «Единой России».

Як справжня партактивістка, нині Савченко фанатично просуває невігластво в маси. «І з Кримом теж сталося диво!» ‒ наївно переконує вона своїх виборців. Так само, як і у випадку з більшовицьким переворотом та кривавою узурпацією влади, в Криму не обійшлося без «революційних загонів». Колишній віце-прем'єр підконтрольного Росії уряду Криму Рустам Теміргалієв розповідав російським ЗМІ, що депутати Держдуми наполягали, щоб півострів опинився в маршруті літака з Дарами волхвів. Що цілком зрозуміло, якщо врахувати, що спецрейсом до Криму тоді прибули громадяни Росії: один з керівників операції з його захоплення Ігор Гіркін і фінансист бойовиків Костянтин Малофєєв. Саме вони і створили «диво» окупації. А Дари волхвів, як і Боже провидіння, нічого спільного зі злочинами не мають.

Так, чудеса в нашому житті бувають. Чудеса наукових відкриттів, духовних подвигів і трудових звершень. Віруюча людина молиться, щоб сконцентрувати свою волю, мобілізувати розум, щоб силою свого духу зміцнити ослаблене тіло. А людина невіруюча вважає, що чудеса приходять самі собою, самі собою. Варто тільки клацнув пальцями, помолитися тобто і диво станеться. Молитва для такої людини перетворюється на безглуздий ритуал. «Вони, перш ніж тебе сокирою зарубати, обов'язково перехрестяться», ‒ писав у своєму щоденнику знавець анатомії душі народу-богоносця Федір Достоєвський.

З початком наступу на Донбас серед бойовиків з'явилася «Російська православна армія», яка налічувала чотири тисячі «хрестів». Свої бронетранспортери «віряни» прикрашали написами «православний джихад». Священнослужителі в самій Росії активно підтримували найманців. Можемо згадати православні проводи на привокзальній площі Єкатеринбурга. «Не бійтеся нічого. За серцем кожного з вас Господь дивиться пильно», ‒ повчав уральських найманців протоієрей Володимир Зайцев.

Відомо, що уральці входили до батальйону «Привид» убитого Олексія Мозгового. А сам протоієрей Володимир Зайцев, окрім церкви митрополита Інокентія Московського, підробляє проповідями на кафедрі «Теології» при Уральському державному гірничому університеті. Кафедру з «терористично-богословськими» доповідями відвідував колишній «міністр оборони ДНР» Ігор Стрєлков. Ось такі вони, творці «чудес» від Російської православної церкви.

В активі православної армії священиків ‒ «посвячення» бойових ракет і підводних човнів.

Зброю освячувати не можна, але для оборони можна, вважають в Російському православ'ї. Єпископ Волгодонський і Сальський освячував два фронтові бомбардувальники Су-34. Можемо їм нагадати ще й «оборону» Донецького аеропорту. А до цього була «оборона» Грозного, а після ‒ «оборона» Алеппо. Російські священнослужителі на чолі з патріархом Кирилом стали співучасниками військових злочинів режиму Путіна. Вони надають загарбницькій війні духовної легітимності, надихають на вбивства, наводять лиск християнського благородства на криваві злодіяння.

Бога сьогодні в Росії «приписують» до будь-чого, не лише до безбожного й убивчого. Служителі культу освячують заводи і навіть цілі міста, як це було в Нижньому Новгороді, над яким на аеростаті літав митрополит Нижньогородський і Арзамаський Георгій. Святою водою в Росії виганяють «демонів фальсифікації» з урн для голосування, освячують Північний морський шлях, медичні халати і навіть мотоцикли «Нічних вовків».

Найвищим науково-релігійним прогресом, напевне, вважається освячення космічних ракет. Байконурський священослужитель отець Сергій Бичков стверджував, що невдалі запуски трапляються тільки з ракетами, які не пройшли обряд. Однак, здається, плани Господні не завжди збігаються з планами Роскосмосу ‒ ракети падають на старті, як гнилі яблука з дерева, ледве не одна за одною.

Підміна святості святенництвом, підбурювання до братовбивчої війни, надія на «а, може» замість віри в Бога, міцно прописалися в «русском мірє». Своєю православною парасолькою Росія намагається накрити й Україну.