Боротьба за церкву: чи знайде компроміс франківська мерія та УПЦ Московського патріархату?

Лариса Світлярська "Версії.if.ua", 10 січня 2017

Протистояння міської влади Франківська та Української православної церкви (Московського патріархату) щодо храму на Чорновола відоме далеко за межами Прикарпаття. А все тому, що лежить воно не лише в площині місцевих комунальних проблем.

Судова епопея

Вже два роки тривають судові процеси між виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради та Івано-Франківської єпархією Української православної церкви (Московського патріархату). Предметом позову стало приміщення в центрі міста, де на даний час розміщений Спасо-Преображенський храм та канцелярія єпархії.

Спочатку виконавчий комітет вимагав визнання договору оренди недійсним, та Феміда стала на бік єпархії.

«В нас є різні судові позови. Перші стосувався розірвання договору оренди в зв’язку з тим, що Московським патріархатом не виконувались умови цього договору. Вони були зобов’язані застрахувати об’єкт і оформити земельну ділянку. Ще з 2006 року цього зроблено не було», – повідомила Версіям Надія Кедик, директор департаменту правової політики Івано-Франківської міської ради.

В міській раді підготували інший позов – про розірвання договору. Підстава – невиконання єпархією УПЦ Московського патріархату своїх зобов’язань.

«Це приміщення належить територіальній громаді міста Івано-Франківська. Московський патріархат його просто орендує. З 2006 року, відколи вони стали орендарем, їм було відомо, що приміщення надане в оренду тимчасово. І головною умовою було те, що вони мають право займати це приміщення, поки не розпочнеться будівництво на вказаному місці дитячого садочка, – пояснила Надія Кедик. – На сьогоднішній день вже є можливість розпочати будівництво на вулиці Чорновола. Відповідно було отримано дозвільні документи на початок вказаного будівництва. Відтак ми звернулись щодо припинення договору оренди нежитлових приміщень. Наскільки ми розуміємо, Московський патріархат не має наміру їх звільняти, тому зараз цю справу розглядає суд».

Суд першої інстанції відмовив в задоволенні позову.

А от Львівський апеляційний господарський суд задовольнив апеляційну скаргу виконавчого комітету.

Отож з 2 листопада 2016 року постанова, згідно з якою договір оренди між містом та церквою повинен бути розірваний, набула законної сили і виконавчий комітет направив в єпархію листа з вимогою звільнити орендовані приміщення за адресою Чорновола 6 та Чорновола 6Б.

Проте в єпархії заявили про порушення конституційних прав парафіян та подали скаргу у Вищий господарський суд України,

«Це є повна дискримінація та порушення конституційних прав на вільне віросповідання. Бо, розглядаючи життя інших конфесій у Франківську, можна побачити, що всі задоволені храмами, які надані у єпархіальне управління. Ми також не є поза законом, – прокоментували ситуацію в інформаційному відділі Івано-Франківської єпархії УПЦ . – Міській владі треба знайти консенсус з віруючими, які моляться в храмі вже 25 років».

SOS: захистіть наші права

Представники УПЦ направляли листа Президенту України Петру Порошенку та неодноразово звертались до міжнародних організацій.

Остання така зустріч відбулася 5 січня 2016 року в офісі Місії ОБСЄ в Івано-Франківську. Працівники Івано-Франківської єпархії обговорили з представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ питання стану релігійної свободи, дотримання прав віруючих в місті Івано-Франківську і на Прикарпатті.

Один храм на 4 громади – не замало?

За словами представника єпархії в Івано-Франківську функціонують 2 храми УПЦ (Московського патріархату) – Спасо-Преображенський храм на Чорновола та Храм Різдва Христового на Довженка. В цих храмах моляться 4 парафіяльні громади.

«Якщо складеться така ситуація, що нас захочуть виселити, в нас просто не буде де розмістити цих людей. Ми згідні орендувати, ми згідні навіть викупити цю земельну ділянку. Але поки йде судовий процес, це зробити неможливо, – заявив представник інформаційного відділу. – Люди моляться в цьому храмі 25 років – вже чверть століття. Там є хрест, там є престол, там є святині. Я, як священик, не буду виносити ні престол, ні хрест зрубувати чи зламувати. Мені б хотілося побачити, хто це буде робити? Чи ми повернемося знову у ті атеїстичні часи? Хотілося б, щоб цього не відбулося. Бо ми всі стараємось і намагаємось жити в духовно-моральному просторі. Тому хотілося б , щоб і надалі так залишилося. Щоб святині знову не пішли на ганебне паплюження».

Також в єпархії повідомили, що існує розпорядження міської ради про передачу це двох приміщень в центрі Франківська

«Раніше, в 90-х роках, рішенням міської влади нашим конфесіям було надано будівлю колишнього музею, де зараз автокефальна церква. І так само на Грювальдській був архів переданий. І обласна влада і міська жодного разу не виконали своїх зобов’язань», – прокоментували ситуацію в єпархії.

Церква, садок чи чергова багатоповерхівка?

В мерії апелюють тим фактом, що в місті катастрофічно не вистачає дошкільних закладів. Тому після звільнення приміщення Свято-Преображенського храму на його місці планують відновити дитячий садок, який функціонував тут до початку 90-х років.

В єпархії повідомили, що вони неодноразово висловлювалися про те, щоб побудувати садочок поруч з храмом. Проте діалогу з владою не вийшло.

«Це настільки заплутана історія. Переглядаючи документи ми не можемо дізнатися, що там міська влада хоче будувати. Тому що спочатку вони хотіли багатоповерхівку, потім – реабілітаційний центр, на даний момент – садочок. А насправді, що там буде – відповідь не дана», – прокоментували в інформаційному відділі.

Версії звернулись в департамент містобудування, архітектури та культурної спадщини, щоб з’ясувати, чи дійсно вже готовий проект дитячого садочка, який планують звести на Чорновола, 6. Проте якраз напередодні очільник департаменту Дмитро Нижник пішов у чергову відпустку. А за словами його заступника Олега Барана, тільки директор міг мати відомості, чи взагалі існує проект дошкільного закладу.

Оренда за 500 гривень за рік

Як зауважив Володимир Кушніренко, засновник та керівник інформаційного проекту «Побудовано в Івано-Франківську», за умовами договору єпархія мала звільнити приміщення колишнього садка, коли побудує церкву.

«За договором, дія оренди мала припинитися, коли єпархія побудує поруч нову церкву, адреса якої мала би бути Чорновола,6 Б. Проте будівництво досі не розпочате, – розповів Володимир Кушніренко. – Натомість, Івано-Франківськ в цей час ще й надав єпархії УПЦ МП окрему ділянку для будівництво церкви по вул. Довженка,2. Але і після її спорудження православні приміщення дитячого садка не звільнили».

Також експерт додав, що за оренду єпархія платить смішну за нинішніми мірками ціну.

«Усі ці 10 років за оренду земельної ділянки та приміщення колишнього садка єпархія УПЦ МП платить до міського бюджету 583 гривні в рік», – прокоментував Кушніренко.

Вихід – консенсус з вигодою для усіх сторін

Засновник та керівник інформаційного проекту «Побудовано в Івано-Франківську» вважає, що найкраще – шукати компроміс.

«Вихід із ситуації лежить в двох площинах, але з одним наслідком. Перша – це площина закону. Де-юре міська влада в підсумку судових тяганин і юридичної роботи все одно виграє спір і отримає приміщення і земельну ділянку в своє розпорядження. Цей шлях буде довгий, проблематичний і супроводжуватиметься перманентними заявами із звинуваченнями з обох боків. Друга площина – це шлях порозуміння і компромісу. Це найкращий вихід із ситуації, – зауважив Володимир Кушніренко. – Впевнений, що міська влада хоче, щоб усі конфесії та течії віросповідання розвивалися і безперешкодно виконували свою Місію. Також впевнений, що православна віра не повинна виступати проти соціальних ініціатив, а тим більше, створення дитячих дошкільних закладів. Тому вихід один – консенсус з вигодою для усіх сторін, і в першу чергу – для мешканців міста».

Крапку в цій справі повинен поставити Вищий Господарський суд України. Якщо його рішення буде на користь міської ради, в єпархії обіцяють звертатись до міжнародних правозахисних організацій та державних органів влади для захисту прав вірян.

«Хочемо, щоб нас почули: кожен має право на свободу віросповідання, кожен ходить у свій храм і дорожить цим храмом, тому що храм – це є наш храм життя, – заявили у єпархії УПЦ. – Хотілося б, щоб з розумінням віднеслися до віруючих, які так само відстоюють своє право на життя у місті Івано-Франківську».