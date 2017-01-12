На оселю священика УГКЦ в Кривому Розі напала поліція

Почалося все близько 22-ї години 5 січня. Син о. Ігоря Дмитришина, настоятеля парафії Пресвятої Тройці УГКЦ в Кривому Розі, який навчається в семінарії, побачив, як хтось у сусідському городі світить ліхтариками. Оскільки останнім часом відбулося багато крадіжок на вулиці, він вийшов і почав говорити до двох невідомих. А вони, заскочені, до нього промовили: «Подойдітє сюда, нам нужна помощь».

Семінарист відповів: «Я вас не знаю, тому не підійду. Краще викличу поліцію». Син зайшов до хати і сказав своєму батькові, що побачив злодіїв і потрібно викликати поліцію. Не встиг він це промовити, як невідомі чоловіки забігли на подвір’я священичої оселі і почали стукати в двері й кричати: «Аткройтє!» Ці особи пробували проникнути в будинок, у церкву, але все було зачинено. «У нас будується мансардна кімната в будинку, вони й туди по сходах намагалися проникнути. Вони бігали ніби були біснуваті», - пригадує о. Ігор. Священик зателефонував за номером 102, але там не відповідали. Тоді він зателефонував до сусідки і попросив викликати поліцію. Сусідка пробувала зателефонувати, а потім сказала, що патрулі вже над’їхали. «Хоча поліція не отримала виклику, але над’їхало відразу чотири машини. Поліціянти самостійно відчинили ворота, фактично, вриваючись вночі незаконно», - розповів він. Коли священик побачив патрульну машину, то відчинив двері. Поліціянти сказали отцю йти з ними в сад, щоб показати причину такого вторгнення. Далі відбулася дискусія.

«Там є телефон, який вкрали», - вони сказали. Та яке відношення це має до їхніх дій? Тоді один із поліцейських взяв сина священика і показав йому телефон, обшукавши його. Вони звинуватили семінариста, що той вкрав телефон. «Як цей телефон тут опинився і як ви його знайшли?» - запитав священик. «По звуку і підсвітці», - відповідали вони. Після дискусії всі повернулися на подвір’я церкви. Згодом надійшла потерпіла, в якої вкрали телефон. «Таке враження, що все йшло за прописаним сценарієм. Її запитали, вказуючи на мого сина, чи він крадій, а вона відповіла, що може він, а може й не він», - розповідає о. Ігор.

«Через 20 хвилин привезли слідчого пса, який обнюхав місце на городі, де лежав телефон, зайшов до хати, до сусідів... Обурило те, що сказав один із полісменів: мовляв, пес зайшов до хати, а це означає, що в ньому живе злочинець. Цікаво, чому він тоді не звернув уваги на підозрюваного, який стояв на вулиці?! Було боязно, що при обшуку вони можуть щось підкинути. Далі поліціянти викликали оперативну групу, що займається тяжкими злочинами. Їхнє завдання, як я зрозумів, було відвести мого сина у відділок. Я вимагав від них документи, яких вони не мали… І так тривало до пізньої ночі. Оперативники в моїй оселі допитували дружину, батьків дружини, які гостювали. Потім надійшли парафіяни. Ми зв’язалися з депутатами: один із них наказав начальнику слідчих не робити того, що вони роблять. Поліціянти пішли геть», - веде далі священик.

Після цього священик зустрівся із начальником слідчих. Той сказав, що зі свого боку їх покарає, але на національну поліцію він повноважень не має. «Мій син був тільки один день у Кривому Розі. За будь-яких умов він не міг бути тим злочинцем, якого затримали. Злочинцем виявився чоловік 45-50 років, який вийшов із тюрми. Найголовніше, крадіжка сталася за чотири дні до того», - додає душпастир.

На переконання владики Степана (Менька), Екзарха Донецького УГКЦ, такі дії - спланована акція проти Церкви: «Бо навіщо за якийсь телефон пресувати всю сім’ю? Скоріше за все, це реакція на нещодавній приїзд Блаженнішого Святослава, Глави УГКЦ, до Кривого Рогу».

Повідомляємо, 12 січня у м. Кривий Ріг, на вул. Героїв АТО, 30В, у конфренц-залі Громадського ділового центру, відбудеться прес-конференція за участю о. Ігоря Дмитришина. Початок о 12:00.