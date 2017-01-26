«Перемоги над Йосифом Сліпим радянська влада не досягнула», – В. Сергійчук

26 січня 2017, 09:07 | Релігієзнавство-дайджест | view video | 0 |   | Код для блогу |  | 

Інформаційний ресурс УГКЦ, 22 січня 2017

Український історик, професор Київського національного університету Володимир Сергійчук у програмі «Відкрита Церква» розповів, чому патріарх Йосиф Сліпий і греко-католики були такі ненависні радянській владі.

«Ця Церква взяла на себе місію духовного проводу, не тільки над галичанами, а зрештою, над усіма українцями, які хотіли бути господарями на своїй землі, – підкреслив історик. – План полягав у тому, щоб до закінчення війни з Німеччиною розгромити Греко-Католицьку Церкву. Арештовують Йосифа Сліпого, але два місяці він не дає тих показань, яких від нього добиваються. Перемоги над Йосифом Сліпим радянська влада не досягнула».

У програмі «Відкрита Церква» наше розслідування достовірності російських «документальних» фільмів. А також уперше унікальний запис Богослужіння на свято Водохреща 1942 року у Львові, яке очолив сам Блаженніший Йосиф Сліпий.

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теги до статті:Володимир Сергійчук,Історична пам'ять,Історія УГКЦ,Йосиф (Сліпий),Репресії комуністичного режиму,Репресії УГКЦ
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    Останні коментарі

    • Askold | 25 січня 2017, 16:39

      Це все кляті піндоси з ґєйрапєйцями, фошизди та бендерафци, а ґундяєвська секта тут ні до чого))).

    • Askold | 25 січня 2017, 16:37

      А відколи це ґундяєвська ваша секта стала християнською?.

    • Askold | 25 січня 2017, 16:34

      Незабаром поженуть вас ґундяєвців з Волині, тоді все буде гаразд. Ви б у маґаданє собі парафії вже шукали, щоб не залишитись з нічим.

    • Askold | 25 січня 2017, 16:30

      Ви ж у ґундяя на ставці, бо так за цю ґундяєавську секту в Україні заступаєтесь, що вам вже на реабілітацію час, здоров'я підлатати.

    • Askold | 25 січня 2017, 16:27

      УПЦ є одне, вона Київського Патріархату, а те про що ви мазюкаєте - це ґундяєвська секта, раССійськая правацлавная церкаффь в Україні.

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