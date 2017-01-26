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«Перемоги над Йосифом Сліпим радянська влада не досягнула», – В. Сергійчук
26 січня 2017, 09:07 | Релігієзнавство-дайджест | | 0 | | Код для блогу | |
Український історик, професор Київського національного університету Володимир Сергійчук у програмі «Відкрита Церква» розповів, чому патріарх Йосиф Сліпий і греко-католики були такі ненависні радянській владі.
«Ця Церква взяла на себе місію духовного проводу, не тільки над галичанами, а зрештою, над усіма українцями, які хотіли бути господарями на своїй землі, – підкреслив історик. – План полягав у тому, щоб до закінчення війни з Німеччиною розгромити Греко-Католицьку Церкву. Арештовують Йосифа Сліпого, але два місяці він не дає тих показань, яких від нього добиваються. Перемоги над Йосифом Сліпим радянська влада не досягнула».
У програмі «Відкрита Церква» наше розслідування достовірності російських «документальних» фільмів. А також уперше унікальний запис Богослужіння на свято Водохреща 1942 року у Львові, яке очолив сам Блаженніший Йосиф Сліпий.
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Останні коментарі
- 25 січня 2017, 16:39
Це все кляті піндоси з ґєйрапєйцями, фошизди та бендерафци, а ґундяєвська секта тут ні до чого))). |
- 25 січня 2017, 16:37 |
- 25 січня 2017, 16:34
Незабаром поженуть вас ґундяєвців з Волині, тоді все буде гаразд. Ви б у маґаданє собі парафії вже шукали, щоб не залишитись з нічим. |
- 25 січня 2017, 16:30
Ви ж у ґундяя на ставці, бо так за цю ґундяєавську секту в Україні заступаєтесь, що вам вже на реабілітацію час, здоров'я підлатати. |
- 25 січня 2017, 16:27
УПЦ є одне, вона Київського Патріархату, а те про що ви мазюкаєте - це ґундяєвська секта, раССійськая правацлавная церкаффь в Україні. |
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