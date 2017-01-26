«Перемоги над Йосифом Сліпим радянська влада не досягнула», – В. Сергійчук

Український історик, професор Київського національного університету Володимир Сергійчук у програмі «Відкрита Церква» розповів, чому патріарх Йосиф Сліпий і греко-католики були такі ненависні радянській владі.

«Ця Церква взяла на себе місію духовного проводу, не тільки над галичанами, а зрештою, над усіма українцями, які хотіли бути господарями на своїй землі, – підкреслив історик. – План полягав у тому, щоб до закінчення війни з Німеччиною розгромити Греко-Католицьку Церкву. Арештовують Йосифа Сліпого, але два місяці він не дає тих показань, яких від нього добиваються. Перемоги над Йосифом Сліпим радянська влада не досягнула».

У програмі «Відкрита Церква» наше розслідування достовірності російських «документальних» фільмів. А також уперше унікальний запис Богослужіння на свято Водохреща 1942 року у Львові, яке очолив сам Блаженніший Йосиф Сліпий.