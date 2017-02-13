Чудотворна ікона, викрадена з 1000-літнього храму, знайдена і знову виставлена для паломників

Настоятель Лядівського скельного Свято-Усікновенського монастиря отець Антоній заспокоює паломників: чудотворна ікона Святого Іоанна Предтечі Хрестителя Господнього знайдена і збережена. Її знову виставили у храмі. Як і раніше, до святині можна припадати для зцілення душі і тіла.

-Напишіть про те, у якому стані ікона, що її викрали з Лядівського монастиря, а потім знайшли, чи не пошкоджена, чи буде й надалі виставлена для паломників для зцілення, - з таким запитанням до RIA/ «20 хвилин» звертаються читачі після оприлюдненої інформації про зухвалу крадіжку у Лядівському монастирі, що на березі Дністра у Могилів-Подільському районі. На прохання журналіста, на це питання відповідає настоятель монастиря отець Антоній.

Врятував спеціальний футляр

-Ікона справді цілу ніч пролежала на снігу і на морозі, - каже священик. - Залишилася непошкоджена тільки тому, що знаходилася в кіоті, це дерев’яний футляр, передня частина якого засклена, щоб бачити через скло зображення. Такі футляри виготовляються за технологією, що дає можливість захищати не тільки від води, вологи, чи пилу, а й від перепаду температур. Ось і весь секрет. Більша загадка, хто і для чого викрав найбільш цінну у нашому храмі ікону, а потім залишив її. Якщо хотіли вкрасти, то вкрали, але, чомусь, залишили…

За його словами, цінність ікони в тому, що на ній знаходиться часточка мощей пророка Святого Іоанна Хрестителя. Сотні паломників приїздять до монастиря, щоб припасти до святині для зцілення душі і тіла.

Злодії зламали двері монастирського храму. Навпроти знаходиться приміщення для монахів. Тобто у будь-яку мить там могли почути шум, чи побачити з вікна чужих людей. Але монахи відпочивали. За вікном була ніч. Та й добратися до монастиря нині непросто. Бо він на крутому схилі, засипаному снігом. Якщо хтось піднімається, його можна побачити згори.

Отець Антоній також проживає на території монастиря.

-Мене в той час не було, перебував у від’їзді, - продовжує розмову настоятель. – Монахи вранці прийшли на службу і побачили зламані двері, тоді ж виявили відсутність ікони. Одразу зателефонували мені, а я вже повідомив поліцію. На щастя, печаль моя тривала недовго. Через якийсь час уже зі мною мав розмову по телефону начальник Могилів-Подільської поліції Валерій Жучковський. Втішив тим, що ікону вони знайшли.

За словами отця Антонія, викрадачі полишили святиню на снігу, між деревами неподалік від монастиря. Поліція пішла по сліду – і так натрапила на святиню.

-Поведінку злодіїв складно уявити, - продовжує священик. – Можливо, вони прихопили тільки одну ікону тому, що вона знаходилася найближче при вході. Можливо, не пішли далі углиб храму, бо боялися бути заскоченими. Можливо, задовольнилися виробами із золота, які залишили деякі відвідувачі храму після того, як припадали до ікони. Але ж навіть не всі вироби забрали. Срібні ланцюжки, наприклад, були знайдені у снігу біля ікони.

За словами співрозмовника, на час нашої з ним розмови, поліція не встановила злодіїв. Випадок проникнення зловмисників у храм перший за багатолітні роки служби в монастирі отця Антонія

Дзвони втопили у Дністрі

Засновником Лядівського скельного храму вважається преподобний Антоній Печерський. У 1013 році, повертаючись з грецького Афону, він зупинився тут і видовбав пергу печеру. Його келія збереглася до наших днів. Пізніше поруч поселилися інші ченці. Занедбаний і зруйнований за роки радянської влади печерний храм, почав відроджуватися наприкінці 90-х. У 1998 році сюди приїхав з Почаївської лаври монах Антоній (Нетребін) з монахами. Оселилися у місцевих печерах і весь цей час відновлюють монастир. Його святинями є згадана чудотворна ікона Хрестителя Господнього Іоанна Предтечі та ікона Божої Матері «Відрада і втіха», античний кам’яний хрест, стародавні скельні написи. Щороку з ними ознайомлюються паломники з багатьох куточків держави і різних країн світу.

До 1000-ліття храму, яке відзначали у 2013-му році, Нацбанк України видав пам’ятну срібну монету.

Однією із загадкових історій є зникнення церковних дзвонів. У 30-і роки минулого століття більшовики підірвали церкву, що знаходилася на території монастиря. Збереглися спогади очевидців з місцевих селян, що частина куполу разом із дзвонами покотилася до низу і впала у річку. «Це був найстрашніший з церковних дзвонів, - згадував один з очевидців епізод, коли дзвони котилися з крутої скелі і дзвеніли так, що було чути на всю округу». Але потім скільки не шукали їх у річці, навіть у наш час споряджали експедицію водолазів, віднайти їх у річці так і не вдалося. Нині у монастирі нові дзвони, і дзвіниця нова постала на високій горі, і храм відбудували, крім того, що зберігся той, що видовбаний у скелі. І це ще не всі справи, зроблені за цей час настоятелем монастиря Антонієм.