Невідома історія Межигір’я: князі, святі та інші попередники Януковича

Історикиня, яка дослідила історію Межигір’я, руйнує міфи і розповідає невідомі широкому загалу факти

Гостя ефіру — історикиня Неля Герасименко.

Едуард Лозовий: Що таке Межигір’я?

Неля Герасименко: 40 — 30 мільйонів років тому Український щит, на якому знаходиться Межигір’я, омивався морями. Це були впадини з водою. Коли наступали паводки, все було залито водою. Море було від Варшави до Дніпропетровська. Ця місцевість особлива. Там дуже великі корисні копалини. Колись там були поклади бурштину, але зараз вони вже вичерпані.

Мальовнича місцевість, джерельна вода привернули увагу православної церкви. За літописами, у 12 столітті там знаходилася каплиця, яка стала ядром майбутнього монастиря.

З 12 століття по 1919 рік з деякими перервами там знаходився Спасо-Преображенський чоловічий монастир.

Коли монастирська община була створена, вона перебувала у складних умовах. 13 століття — навала татаро-монголів. 14 століття — українські землі входять до складу Великого князівства Литовського. 1482 рік — кримський хан нападає на Київщину, спустошує її. Монастирі були зруйновані.

Лише в 1523 році ігумен Михайло Щербина звернувся до польського короля і Великого князя Литовського та попросив відновити монастир в Межигір’ї.

Межигірський монастир очолює ігумен Афанасій, який був вихованцем Костянтина Острозького. В 1610 році Афанасій домігся ставропігії, тобто прямого підпорядкування Константинопольському Патріарху. Крім того, була підтримка українського козацтва.

Національно-визвольна війна, яку очолив Богдан Хмельницький, — це найважливіший період в історії православної церкви та Києво-Межигірського монастиря. Всі наступні гетьмани підтримували монастир, який став другим після Києво-Печерської лаври.

З 1670 року монастир встановлює прямі зв’язки із Запорізькою Січчю. Він був військовим монастирем Запорізької Січі. Служби на Січі проводилися межигірськими ченцями, які відкрили на Січі школу. Катерина ІІ знищила монастир.

Едуард Лозовий: В 1930-х роках монастир вирішили зруйнувати. Там зробили резиденцію для Постишева. Кажуть, що під час руйнації було знайдено бібліотеку. Начебто за наказом Всеволода Балицького ці стародруки були знищені, але дехто каже, що їх закопали десь на території Межигір’я. Є припущення, що це була славнозвісна бібліотека Ярослава Мудрого, що зникла.

Неля Герасименко: У 1777 році було проведено опис монастиря. Всі книги бібліотеки були зафіксовані. Ніякої бібліотеки Ярослава Мудрого там не було.

Я читала «Історію русів», де написано, що бібліотека Ярослава Мудрого була врятована під час нападу татаро-монголів у 13 столітті у Києво-Печерській лаврі. На початку 18 століття там сталася пожежа. Бібліотека згоріла.

В 1786 році монастир було закрито і розграбовано. В 1877 — 1890 роках у Межигір’ї була фаянсова фабрика.

У 1884 році було відновлено монастир. Спочатку він був чоловічий. В 1894 там був уже жіночий монастир. Вони створили притулок, школу. В Межигір’я ходив пароплав. В 1919 році до влади прийшли більшовики. Вони закрили монастир. Спасо-Преображенський собор проіснував до 1922 року. Про урядові дачі ви знаєте.

Місцевість прекрасна. Потрібно повернути туди церкву.