Інша проповідь. Парафія Северина, Якима та Віталія, м. Дрогобич

Ісламський культурний центр до Міжнародного дня хіджабу, який відзначають 1-го лютого, влаштував майстер-клас з носіння хіджабу. Присутнім показали як носити хіджаб на турецький, марокканський чи... український лад.

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Християнство перед постмодернізмом, або що означає «бути християнином» в сучасному світі

Відкритий Православний Університет Святої Софії-Премудрості в середу ввечері зібрав чимало гостей, що незвично для вічно ділової столиці та й ще в будній день. Однак науковці, богослови, священики і просто християни прийшли послухати лекцію із цікавою назвою – «Християнство перед постмодернізмом», а також взяти участь у презентації книги з доволі дивною, на перший погляд, назвою – «Феномен виникаючої церкви».