Інша проповідь. Парафія Северина, Якима та Віталія, м. Дрогобич

8 лютого 2017, 19:55 | Калейдоскоп-дайджест | view video | 0 |   | Код для блогу |  | 

"Дивенсвіт", 1 лютого 2017

Фільм про життя молоді на одній із парафій м. Дрогобича, що на Львівщині, де священик застосовує незвичайні способи євангелізації та залучення молодих людей до життя з Богом.

Проект “Інша проповідь” від молодіжного християнського порталу “ДивенСвіт” та Патріаршої Комісії у справах молоді УГКЦ за сприяння благодійного фонду Renovabis.

Фільм розповідає історію про те, як священик зміг згуртувати навколо себе молодь, придумуючи для них зайнятість, одночасно розкриваючи їхні таланти і таким чином у незвичний спосіб розповісти їм про Бога. Режисер: Василь Возняк Відеооператори: Василь Возняк, Валентина Балабанова. Інженер монтажу: Василь Возняк

Ідея: о. Ростислав Пендюк, Патріарша Комісія у справах молоді УГКЦ.

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теги до статті:"Жива парафія",Комісія УГКЦ у справах молоді
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