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Інша проповідь. Парафія Северина, Якима та Віталія, м. Дрогобич
8 лютого 2017, 19:55 | Калейдоскоп-дайджест | | 0 | | Код для блогу | |
Фільм про життя молоді на одній із парафій м. Дрогобича, що на Львівщині, де священик застосовує незвичайні способи євангелізації та залучення молодих людей до життя з Богом.
Проект “Інша проповідь” від молодіжного християнського порталу “ДивенСвіт” та Патріаршої Комісії у справах молоді УГКЦ за сприяння благодійного фонду Renovabis.
Фільм розповідає історію про те, як священик зміг згуртувати навколо себе молодь, придумуючи для них зайнятість, одночасно розкриваючи їхні таланти і таким чином у незвичний спосіб розповісти їм про Бога. Режисер: Василь Возняк Відеооператори: Василь Возняк, Валентина Балабанова. Інженер монтажу: Василь Возняк
Ідея: о. Ростислав Пендюк, Патріарша Комісія у справах молоді УГКЦ.
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