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Дональд Трамп vs ісламські іммігранти
8 лютого 2017, 11:33 | Коментарі | 0 | | Код для блогу | |
Дмитро ГОРЄВОЙ
Нещодавно своїм розпорядженням президент Сполучених Штатів Дональд Трамп тимчасово призупинив імміграцію з семи переважно ісламських країн. За підрахунками Pew Research Centre, населення цих країн становить всього лише 12% мусульман світу. Насправді, з семи країн згаданих у новій імміграційній забороні – Ірані, Іраку, Лівії, Сомалі, Судані, Сирії та Ємені – тільки Іран входить до числа 10 країн з найбільшим мусульманським населенням.
Станом на 2010, за оцінками фахівців, в світі налічувалося 1,6 мільярда мусульман, що робить його другою, за величиною, в світі релігією після християнства. І хоча існує стереотип та ототожнення ісламу перш за все з країнами Близького Сходу і Північної Африки, майже дві третини (62%) мусульман проживають в Південно-Східній Азії. На перший погляд може здатися дивним, але в Індії та Пакистані, проживає більше мусульман ніж на всьому Близькому Сході та у Північній Африці разом узятих (344 млн проти 317 млн).
Хоча слід зазначити, що на Близькому Сході та у Північній Африці мусульмани мають найвищі показники серед кількості населення. Іслам тут сповідують 93% населення від, в порівнянні з 30% в країнах Африки на південь від Сахари і 24% в Південно-Східній Азії.
Послідовники пророка Мухаммада складають більшість населення в 49 країнах по всьому світу. Найбільша кількість мусульман живе в Індонезії (209 млн), де 87,2% населення відносять себе до Ісламу. Друге місце посідає Індія (176 млн), хоча й мусульман тут лише 14,4% від загальної чисельності населення країни.
Дослідницький центр Pew використовує масив обстежень, звіти про перепис населення, демографічних регістрів і інших джерел даних для оцінки числа мусульман і інших релігійних груп по всьому світу. Мета в тому, щоб порахувати всі групи і людей, які ідентифікують себе з тієї чи іншої релігії. Цифри, представлені тут, за станом на 2010 рік.
Цікаво що, за оцінками Pew Research Centre, до 2050 року число мусульман в усьому світі зросте до 2,76 млрд або 29,7% населення світу. Їхня частка в такому регіоні як субсахарна Африка збільшиться з 15,5% у 2010 році до 24,3% у 2050 році. Азія, в якій на теперішній час проживає більшість мусульман в світі (61,7%) буде продовжувати займати лідерські позиції, хоча й дещо знизить власну частку (52,8%). Що стосується Близького Сходу та Північної Африки, то цей регіон збереже майже таку ж саму долю в світовому ісламі з невеличким приростом з 19,8% до 20,0% в 2050 році.
Соціологічні дані руйнують усталені стереотипи відносно мусульман. Так, доволі дивним виглядає антиісламська риторика Трампа в контексті загальної кількості мусульман в Північній Америці (0,2%). На основі демографічних реєстрів, переписів населення та показників фертильності передбачається, що частка мусульман в самих США виросте від 0,9% у 2010 році лише до 2,1% у 2050.
Також необхідно зазначити, що за даними статистики, США у 2016 році прийняли 85 тис. біженців. З них 60% мусульмани з Сирї, Іраку, Сомалі, Ірану та Афганістану. Цікаво, що 24% припадає на іммігрантів з країн з християнським населенням. Серед них на першому місці Республіка Конго, на другому – Україна, а на третьому – Еритрея."
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Точка зору
8 лютого 2017, 11:33 | Коментарі |
Дональд Трамп vs ісламські іммігранти
Нещодавно своїм розпорядженням президент Сполучених Штатів Дональд Трамп тимчасово призупинив імміграцію з семи переважно ісламських країн. За підрахунками Pew Research Centre, населення цих країн становить всього лише 12% мусульман світу. Насправді, з семи країн згаданих у новій імміграційній забороні – Ірані, Іраку, Лівії, Сомалі, Судані, Сирії та Ємені – тільки Іран входить до числа 10 країн з найбільшим мусульманським населенням.
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