Релігійні лідери попали в топ-100 найвпливовіших людей України

Дмитро ГОРЄВОЙ

Український журнал «Фокус» склав рейтинг ста найвпливовіших людей України. Цього року, як і впродовж останніх двох, до нього увійшли кілька релігійних лідерів.

Так, 56-те місце посів Предстоятель УПЦ КП Патріарх Філарет, за ним йде «головний конкурент» – Митрополит Онуфрій, далі позиції тримають греко-католики. Патріарх Святослав (Шевчук) та кардинал Любомир (Гузар) посідають 58 та 59 місця відповідно. Всі ці єрархи представляють найбільші релігійні спільноти України, тому, власне, присутність їх в подібному рейтингу є цілком очікуваною та логічною.

Несподіванкою було побачити в цьому переліку рабина Якова Дов Блайха – президента об`єднання юдейських організацій України, адже юдеї складають релігійну меншість в Україні та доволі часто навіть не потрапляють до поля зору соціологічних опитувань на релігійну тематику.

Щодо соціології, то на початку грудня Центр Разумкова оприлюднив дані, згідно з якими Патріарх Філарет має позитивну різницю між довірою та недовірою у 26,2%, владика Святослав – у 13,2%, а очільник УАПЦ Митрополит Макарій – 6,9%. Натомість Предстоятель УПЦ, Митрополит Онуфрій має негативну різницю (тобто недовіра переважає над довірою) у 5,3%. Ці показники майже повторюють картину дослідження того ж самого Центру Разумкова, оприлюдненого у травні 2016 року. Тоді у Патріарха Філарета позитивна різниця складала 22%, у Патріарха Святослава – 14,7%, а у Митрополита Макарія – 9,6%. Навесні, що цікаво, Митрополит Онуфрій мав перевагу довіри над недовірою аж на 11,7%. Єдиним релігійним діячем, якому українці масово недовіряли, був Патріарх Кирил – негативна різниця у 23,1%.

Недовіру голові РПЦ українці висловлювали і у 2015 році. Тодішні показники сягали мінус 26%, на фоні позитивних 25% у Папи Франциска. Владика Філарет мав 29% «чистої довіри», владика Святослав – 14%, а владика Макарій – 5%. Митрополит Онуфрій за результатом підрахунків мав баланс мінус 7% підтримки. Такі цифри в червні 2015 року наводила група «Рейтинг».

Примітно, що коли у 2013 був складений рейтинг найвпливовіших осіб журналом «Кореспондент», то позиції УПЦ тоді були значно кращими. Так, Митрополит Володимир посів 15 місце, 31 – кардинал Любомир (Гузар), 49 – Предстоятель УПЦ КП, а 82 – Глава УГКЦ.

Ступінь впливовості не завжди корелює з довірою. У 2015 році було складено список осіб, яких українці вважають моральними авторитетами. Відтак, до першої п`ятірки потрапили відразу два релігійних діяча, причому з однієї конфесії — УГКЦ. Це згадуваний кардинал Любомир (Гузар) та владика Борис (Ґудзяк).

Якщо порівнювати зі світовими тенденціями, то за версією журналу «Time» до найвпливовіших лідерів світу віднесли Главу Католицької Церкви Папа Франциск. До речі, він взагалі є одним із лідерів серед лідерів, оскільки його включали до цього переліку чотири рази поспіль, а останні два роки він є єдиним релігійним діячем у цьому списку. Тричі визнавали одним з найвпливовіших попереднього очільника Святого Престолу – Бенедикта XVI, та по одному разу мусульманських діячів: Хассана Рухані, Фейтулла Гюлена та аятоллу Алі Хомейні.

В Україні, в наслідок унікального міжконфесійного балансу, немає одного загальнонаціонального релігійного лідера, тому відразу декілька діячів потрапили до переліку найвпливовіших осіб. Не даремно класик соціології релігії Хосе Казанова назвав Україну «найплюралістичнішим релігійним ринком в Європі», що, власне, і підтверджується різними соціологічними опитуваннями, рейтингами довіри та переліками моральних авторитетів.

Кореспондент РІСУ розпитав д. філос. наук, релігієзнавця Людмилу Филипович про наявність в переліку найвпливовіших осіб представника релігійної меншини. На думку пані Людмили, Яков Дов Блайх має серйозні позиції у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій. Він народився в США та відповідно немає мовного бар`єру, що дозволяє йому презентувати Україну та ВРЦІРО за кордоном. Скоріше саме за цю його діяльність він й опинився у відповідному рейтингу.

Також дослідниця пояснила таку високу залученість греко-католицьких лідерів до списків моральних авторитетів та впливових осіб.

«Секрет їхнього успіху криється в новітній історії. УГКЦ не зазнала на собі радянського впливу та, так би мовити, «совєтського менеджменту». Керівники цієї Церкви майже усі із західною освітою. Якісною, фундаментальною, а не формальною, освітою. Вони спілкуються 2-3 мовами. В них навіть підхід до церковного служіння та управління інший, оскільки поняття «авторитету» в греко-католиків має реальне значення. Авторитет здобувають, а не отримують з високим саном. Вони не бояться відповідати на сучасні виклики та чути критику на власну адресу. Це мабуть головне, що допомагає їм мати суспільну довіру, а отже і опинятися у подібних рейтингах, списках тощо», – наголошує релігієзнавець.