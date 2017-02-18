У рідному селі Патріарха Йосифа Сліпого відзначили його 125-ліття

Володимир Мороз

Оновлений музейно-меморіальний комплекс імені Патріарха Йосифа Сліпого відкрили в його рідному селі Заздрість на Тернопільщині 17 лютого 2017 року, в день його народження. 125-літній ювілей Патріарха Йосифа у Заздрості відзначили Архиєрейською Літургією на чолі з Главою УГКЦ Святославом (Шевчуком), відкриттям нової музейної експозиції та допрем’єрним показом документального фільму «Операція “РИФИ”».

Музейно-меморіальний комплекс «Рідна хата» імені Патріарха Йосифа Сліпого у селі Заздрість Теребовлянського району Тернопільської області освятили ще 16 квітня 1995 р., у 50-ту річницю арешту греко-католицьких єпископів (11 квітня 1945 р.) радянським режимом.Цей осередок адмініструє та утримує Релігійне товариство українців католиків «Свята Софія» в США. До комплексу входять як старі будівлі, у яких відтворено побут часів дитинства майбутнього Патріарха ГКЦ, так і нова кам’яниця — у ній діє музей, є каплиця, зал для урочистостей та низка службових приміщень. Щороку Заздрість відвідують численні вірні УГКЦ і туристи, які прагнуть більше дізнатися про особу Патріарха Йосифа. Також улітку тут проводять англомовні школи для дітей. Музейно-меморіальний комплекс у Заздрості — одне з місць, де науковці-дослідники можуть вивчати спадщину Йосифа Сліпого, адже тут зібрані його наукові праці, видані у 18 томах.

І от зранку 17 лютого 2017 року у «Рідній хаті» імені Патріарха Йосифа зібралися миряни, духовенство, владики УГКЦ як з України, так і з діаспори.

«Ми сьогодні соборно прийшли у місце, де 125 років тому на світ прийшов великий святитель і Глава нашої Церкви, — говорив Глава УГКЦ. — В часи переслідувань він був чи не єдиним голосом не тільки нашої Церкви, а й замкнутого в “тюрмі народів” українського народу… Хочемо подякувати цій подільській землі, що дала нам його».

Об 11.00 розпочалася Архиєрейська Літургія, яку служили Глава УГКЦ, архиєпископи та єпископи. Вітальне слово виголосив єпископ Гліб Лончина із Великобританії, якого у 1977 р. висвятив на у священики Патріарх Йосиф. Владика звернув увагу на фрагменті Святого Письма, призначеного для читання 17 лютого, витлумачив життя Йосифа Сліпого у світлі Другого послання Івана 1, 1-13.

«Правду треба знати, у правді треба жити і в правді треба витримати. Є ті, що кажуть: правда те, що ти відчуваєш і в кожного своя правда. Є такі, котрі твердять, що немає абсолютної правди і навіть недобачають, що з абсолютною певністю твердять, що правди немає. Ми ж лише тоді, коли шукаємо Господа Бога, можемо пізнати правду... — говорив владика Г. Лончина. — Але мало правду знати, треба жити згідно з нею, жити за Божими заповідями… За правду у нашому світі можна бути переслідуваним. Ці слова апостола Івана Богослова віддзеркалюють життя Йосифа Сліпого. Він шукав правду, хотів бути священиком, але й прагнув вчитися — бути науковцем».

Патріарх старанно працював над собою і був безкомпромісним у боротьбі з лінивством. Відтак він витривав у правді, коли переніс 18 років ув’язнення, підступних обіцянок почестей від режиму, труднощі після звільнення, продовжував єпископ. Адже Йосиф Сліпий, отримавши особисту свободу, боровся за свободу своєї Церкви і ще 21 рік працював заради неї у вільному світі. Він — приклад для наступників.

Тож, щоб краще знайомити українців з особою Патріарха Йосифа, «Свята Софія» й оновила музейно-меморіальний комплекс.

«До 125-ліття від дня народження Патріарха Йосифа «Свята Софія» з США прийняла рішення цілковито відновити і відреставрувати музейно-меморіальний комплекс. Перебудували приміщення усередині, виконали низку ремонтів. Але найголовніше — створили цілковито нову музейну експозицію. Тематично вона поділена відповідно до етапів життя Патріарха Йосифа, — розповідає екзекутивний директор організації у США Ірина Іванкович. — До цієї колекції увійшли також раритетні фотографії, які новому адміністратору вдалося відшукати у родичів Патріарха. Чимало матеріалів надали нам з американських архівів. Тепер експозиція демонструє життя Патріарха від народження у Заздрості до смерті на чужині».

Раніше у музейно-меморіальному комплексі працювали черниці. Тепер це будуть світські працівники, адже реформовано й діяльність цього осередку.

«Адміністратором музейної кімнати та екскурсоводом є пані Марія Козак. Директором цілого комплексу, як і представництва товариства в Україні, є пані Данута Іванкович. В обов’язки представництва входить не лише екскурсійна діяльність, але й розвиток прочанської і туристичної діяльності комплексу, — продовжує І. Іванкович. — Ми в Америці плануємо низку проектів, які дозволять популяризувати Заздрість не тільки як меморіально-музейний, а й науковий центр та осередок духовності».

Незабаром оприлюднять графік роботи музейно-меморіального комплексу Патріарха Йосифа Сліпого у Заздрості.

«Тут можна буде заздалегідь домовитися про екскурсію, також буде змога залишитися тут на нічліг, поїсти», — зазначає І. Іванкович.

Тож упродовж дня після Літургії присутні оглядали оновлену експозицію, отримали примірники «Заповіту» Й. Сліпого, дивилися перший фільм із циклу «Патріарх Йосиф Сліпий» під назвою «Операція “РИФИ”».

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав відзначив «Святу Софію», а також отця, який служить у Заздрості. До слова, голова Тернопільської облдержадміністрації Степан Барна пообіцяв, що до Заздрості відремонтують дорогу, а в Тернопільському музеї політв’язнів і репресованих також діятиме кімната-музей Патріарха Йосифа.