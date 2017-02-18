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- У рідному селі Патріарха Йосифа Сліпого відзначили його 125-ліття
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- Хода до свята Божого Тіла у Житомирі
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- Бог Предвічний нам народився
- День пам'яті жертв Голодомору і репресій, Київ, 24 листопада 2012
- Монаше згромадження отців-редемптористів розпочало святкування свого 100-літнього ювілею
- Паломництво хасидів до Умані 2012
- Посвячення собору Преображення Христового в Коломиї
- Завершилась VII Міжнародна десятиденна піша проща родин мігрантів із Самбора до Зарваниці
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- Екуменічний молебень з нагоди Дня міста Львова
- Хресна Хода у Львові, 18 березня 2012 (Хрестопоклінна неділя)
- Вечір зі вшанування о. Івана Шевціва
- 600-ліття Львівської митрополії римо-католики відзначили урочистою Месою, яку очолив Апостольський нунцій
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- В Україні засновано Асоціацію католиків-медійників
- Освячення Гарнізонного храму у Львові
- В Ірпіні проходить ювілейна конференція "Богословська освіта – 10"
- Тезівський флеш-моб
- Відкрита мистецька акція «Намалюємо світ разом», присвячена екологічному дню Бога Творця
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- Перша Архиєрейська Літургія владики Венедикта (Алексійчука) в Унівській лаврі
- о.Ксаверій Кнотц - став почесним гостем Форуму видавців у Львові
- Родини емігрантів молилися у Зарваниці
- З'їзд редемпторитської молоді у Львові (2010)
- Патріарх Філарет у Вінниці освятив "вистражданий" кафедральний собор
- Візит митрополита Іларіона (Алфеєва) до Львова
- Передвиборчий молебень Віктора Януковича у Києво-Печерській лаврі
- Екуменічна молитва за поєднання християн у Львові (січень, 2010)
- 32 Європейська зустріч молоді Тезе "Паломництво довіри на землі"
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- Тиждень молитов за єдність християн 2008
Останні новини
Глава УГКЦ відзначив медалями інституції, які залишив Патріарх Йосиф Сліпий у спадок | 18 лютого 2017, 12:38 | УГКЦ |
Єрархи УГКЦ в день народження Патріарха Йосифа Сліпого помолилися в його родинному домі в Заздрості | 18 лютого 2017, 12:30 | УГКЦ
Україна вшановує пам'ять Небесної сотні | 18 лютого 2017, 12:18 | Національно-релігійні питання
“Коли Папа почув про Авдіївку, він хотів, щоби його представник потрапив сюди”: деталі візиту нунція Ґуджеротті | 17 лютого 2017, 15:05 | Ватикан
У Пакистані смертник підірвав себе в одному з храмів: є загиблі і поранені | 17 лютого 2017, 13:25 | Світові
Точка зору
8 лютого 2017, 11:33 | Коментарі |
Дональд Трамп vs ісламські іммігранти
Нещодавно своїм розпорядженням президент Сполучених Штатів Дональд Трамп тимчасово призупинив імміграцію з семи переважно ісламських країн. За підрахунками Pew Research Centre, населення цих країн становить всього лише 12% мусульман світу. Насправді, з семи країн згаданих у новій імміграційній забороні – Ірані, Іраку, Лівії, Сомалі, Судані, Сирії та Ємені – тільки Іран входить до числа 10 країн з найбільшим мусульманським населенням.
7 лютого 2017, 07:48 | Колонка Тетяни Деркач | |
«Чудові» новини надходять від УПЦ Московського патріархату: вона таки починає свій фінальний бліц-кріг в українську армію. Наміри намазано медом: духовна підтримка вірних УПЦ, що воюють на сході країни проти сепаратистів. Pдається, те, що УПЦ не вдалось в 2010 році, може вдатися на 4-му році війни з Росією, країною-агресором, де перебуває адміністративний центр УПЦ.
Релігієзнавчі студії
10 лютого 2017, 18:40 | Релігієзнавчі студії |
Релігійна тематика в архівах України: Державний архів Тернопільської області (ДАТО)
Понад 3600 архівних фондів і понад 720 тис. архівних справ зберігають у Державному архіві Тернопільської області. Адреса установи — вул. Сагайдачного, 14, Тернопіль, тел. (0352) 52-44-95.
9 лютого 2017, 18:28 | Релігієзнавчі студії | |
Караїмські періодичні видання кін. ХІХ-поч. ХХст.
В Музеї караїмської історії та культури Національного заповідника «Давній Галич» відкрилася виставка «Караїмські періодичні видання поч. ХХст.». Минулого року галицькій караїмській громаді виповнилося 770 років. Сьогодні музей пропонує увазі відвідувачів детально ознайомитися із караїмською періодикою.
Моніторинг ЗМІ
Реформа освітньої сфери в Україні: релігійний аспект | 17 лютого 2017, 12:38 | Суспільство-дайджест
“Коли Папа почув про Авдіївку, він хотів, щоби його представник якомога швидше потрапив сюди”, — Апостольський Нунцій Клаудіо Ґуджеротті | 17 лютого 2017, 08:09 | Суспільство-дайджест |
Андрій Юраш: Однією з причин мови ворожнечі є стереотипне мислення | 16 лютого 2017, 16:53 | Суспільство-дайджест |
Календар
18 лютого
Народний репортер
16 лютого 2017, 12:00 | Народний репортер |
Служителі «Християнської служби порятунку» освятили Авдіївку
Під час загострення бойових дій в районі Авдіївки священнослужителі різних конфесій молилися на околицях міста. І в цей час, за їх словами, обстріл міста зупинився.
Релігійне краєзнавство
3 лютого 2017, 13:32 | Релігійне краєзнавство | |
Ялинковий монастир в Чернігові
Майже в самому центрі древнього Чернігова, на сусідньому з Дитинцем узгір'ї над Подолом, стоїть Єлецький жіночий монастир. Правда, якщо бути точним з назвами та перекладати їх українською, то слід було б монастир називати Ялинковим.
24 січня 2017, 16:47 | Релігійне краєзнавство | |
Три храми — три історії Ковеля
Якщо в'їжджати до міста Ковель від Володимира-Волинського, то на розі головних вулиць міста, Володимирської та Незалежності, ми побачимо цікаву картину. На самому розі вулиць на першому плані стоїть доволі великий храм стандартної російсько-імперської хрестово-купольної архітектури, пофарбований в зазивний гламурно-рожевий колір.
Автори статей
Огляд видань
31 січня 2017, 09:27 | Огляд видань |
Чи насправді в Україні всі крадуть? – про це у лютневій «Кані»
Побутує думка, шо в Україні «крадуть усі», внаслідок зіпсутої совком ментальності, що «все кругом колгоспне, все кругом моє». Тому редакція християнського журналу для родини «Кана» провідною темою свіжого номера обрала питання «Звідки взявся стереотип, що всі крадуть?».
12 січня 2017, 09:24 | Огляд видань |
«Виникаюча Церква» – народження діалогу
Зазвичай коли пишуть відгуки на книги, то намагаються переказати зміст, цитують «сильні» фрази, згадують «глибокі» пасажи. Але з текстом книги Романа Соловія «Феномен виникаючої Церкви», яка вийшла у видавництві «Дух і Літера», інша ситуація. Розмова, перш за все, має йти не стільки про зміст монографії, скільки про її актуальність, а також про її внесок у розвиток сучасного наукового дискурсу серед церковної та академічної спільноти.
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