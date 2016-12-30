Подолянин видає календарі, щоби популяризувати закарпатське сакральне мистецтво

30 грудня 2016, 11:22 | Калейдоскоп | view photo | 0 |   | Код для блогу |  | 

Зоряна ПОПОВИЧ

Готичні мотиви в архітектурі дерев'яних церков ЗакарпаттяНа Закарпатті вийшов друком календар «Готичні мотиви в архітектурі дерев’яних церков Закарпаття». Мета автора – привернути увагу до проблеми збереження дерев’яної сакральної спадщини.

Вже п'ять років поспіль у Закарпатті випускають календар, присвячений дерев'яним храмам Закарпаття. Автор ідеї — хмельничанин, який понад 30 років живе на Закарпатті, Юрій Крилівець — щороку, двічі на рік, їздить краєм та фотографує сакральні пам’ятки. Каже, назбиралося чимало фото, то й виникла ідея розділити їх тематично і видати друком у формі календара.

«Коли виникла ідея, я поїхав по підприємствах з проханням фінансово підтримати проект, — розповідає Юрій. – Тираж у нас завжди тисяча примірників – такий мінімально оптимальний. Зрештою 30% з накладу ми надсилаємо депутатам облради, головам комітетів, обов’язково Президенту та Голові Верховної Ради України з проханням повісити календар у своїй приймальні. Зрештою, календар розсилається в громадські та урядові організації, що можуть будь-яким чином сприяти збереженню дерев’яних храмів у всіх регіонах України». В роздрібну торгівлю календар не потрапляє.

Календар 2015 року був присвячений іконостасам дерев’яних церков краю, 2016 – сакральному живопису дерев’яних церков. З 12 світлин на цьогорічному календарі чисту готику представляють храми з «тячівського кута»: сіл Сокирниця, Крайниково, Данилово, Шандрово та Стеблівка. Інші світлини мають лише елементи готики.

Крилівець каже, що 75%  спонсорів друку календара залишаються з першого випуску і вже трапляється й самі дзвонять, мовляв, чи буде цьогоріч календар? «Хочеться щиро подякувати небайдужим громадянам, директорам потужних підприємств і представникам малого бізнесу за фінансову підтримку цього видання».

Цього року частину календарів буде передано командиру 128 окремої Закарпатської гірсько-піхотної бригади для бійців, що боронять наші кордони на сході України.

А ще пан Юрій розповів, що в 2017 році вийдуть друком 12 поштових листівок «Іконостаси дерев’яних церков Закарпаття», за підтримки управління культури Закарпатської ОДА.

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теги до статті:Дерев'яні храми Закарпаття,Мармороська готика

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      Подолянин видає календарі, щоби популяризувати закарпатське сакральне мистецтво

      На Закарпатті вийшов друком календар «Готичні мотиви в архітектурі дерев’яних церков Закарпаття». Мета автора – привернути увагу до проблеми збереження дерев’яної сакральної спадщини.

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