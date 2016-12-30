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Подолянин видає календарі, щоби популяризувати закарпатське сакральне мистецтво
30 грудня 2016, 11:22 | Калейдоскоп | | 0 | | Код для блогу | |
Зоряна ПОПОВИЧ
На Закарпатті вийшов друком календар «Готичні мотиви в архітектурі дерев’яних церков Закарпаття». Мета автора – привернути увагу до проблеми збереження дерев’яної сакральної спадщини.
Вже п'ять років поспіль у Закарпатті випускають календар, присвячений дерев'яним храмам Закарпаття. Автор ідеї — хмельничанин, який понад 30 років живе на Закарпатті, Юрій Крилівець — щороку, двічі на рік, їздить краєм та фотографує сакральні пам’ятки. Каже, назбиралося чимало фото, то й виникла ідея розділити їх тематично і видати друком у формі календара.
«Коли виникла ідея, я поїхав по підприємствах з проханням фінансово підтримати проект, — розповідає Юрій. – Тираж у нас завжди тисяча примірників – такий мінімально оптимальний. Зрештою 30% з накладу ми надсилаємо депутатам облради, головам комітетів, обов’язково Президенту та Голові Верховної Ради України з проханням повісити календар у своїй приймальні. Зрештою, календар розсилається в громадські та урядові організації, що можуть будь-яким чином сприяти збереженню дерев’яних храмів у всіх регіонах України». В роздрібну торгівлю календар не потрапляє.
Календар 2015 року був присвячений іконостасам дерев’яних церков краю, 2016 – сакральному живопису дерев’яних церков. З 12 світлин на цьогорічному календарі чисту готику представляють храми з «тячівського кута»: сіл Сокирниця, Крайниково, Данилово, Шандрово та Стеблівка. Інші світлини мають лише елементи готики.
Крилівець каже, що 75% спонсорів друку календара залишаються з першого випуску і вже трапляється й самі дзвонять, мовляв, чи буде цьогоріч календар? «Хочеться щиро подякувати небайдужим громадянам, директорам потужних підприємств і представникам малого бізнесу за фінансову підтримку цього видання».
Цього року частину календарів буде передано командиру 128 окремої Закарпатської гірсько-піхотної бригади для бійців, що боронять наші кордони на сході України.
А ще пан Юрій розповів, що в 2017 році вийдуть друком 12 поштових листівок «Іконостаси дерев’яних церков Закарпаття», за підтримки управління культури Закарпатської ОДА.
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30 грудня 2016, 11:22 | Калейдоскоп | |
Подолянин видає календарі, щоби популяризувати закарпатське сакральне мистецтво
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