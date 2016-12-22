Тернопільський аматор дарує друге життя втраченим храмам

Володимир Мороз

Відтворенням пам’яток сакральної архітектури цілеспрямовано займається тернополянин Володимир Кріса. На рахунку майстра також макети, що відтворюють первісний вигляд храмів, які збереглися зміненими, а в його планах — створення музею архітектурних моделей.

32-річний чоловік — не архітектор за фахом. Він працює інженером у компанії-провайдері Інтернету. Відтворенням пам’яток зайнявся як хобі у 2011 році. Та це заняття майже одразу переросло у щось більше. Протягом грудня 2016 — січня 2017 років роботи В. Кріси можна оглянути на виставці у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, яку відкрили на свято Миколая, 19 грудня.

«Спершу я відтворював макети споруд за схемами з Інтернету. Знайти, роздрукувати їх і скласти може кожен. Та набагато цікавіше — проробляти макети від початку й до кінця. Це клопітка робота, яка потребує аналізу всього доступного матеріалу про об’єкт, самостійного виготовлення креслень», — розповідає Володимир Кріса.

Саме у такий спосіб — через пізнання історії, він відтворив тернопільські храми: домініканський костел — теперішню архикатедру УГКЦ, Надставну або ж церкву Воздвиження Чесного Хреста, єзуїтський і парафіяльний костели, стару синагогу. Це основа колекції Володимира Кріси. Як матеріали майстер використовує картон, ДВП, папір, дерево.

«Я спершу за готовими схемами створював макети кельнського собору, Саграда фамілія у Барселоні, храму Василія Блаженного у Москві, церкви святого Міхаеля у Гамбурзі. А в січні-березні 2015 уже за власними кресленнями виконав першим макет втраченого парафіяльного костелу, — пригадує В. Кріса. — У січні-червні 2015 року створив макет архикатедри. Але працюю тільки у вільний час. Якщо сумувати його, то загалом на один проект іде приблизно один місяць. Ось буквально нещодавно закінчив макет єзуїтського костелу — працював над ним упродовж жовтня-листопада 2016-го».

Зараз В. Кріса працює над макетом Середньої церкви — так тернополяни здавна називають церкву Різдва Христового початку XVII ст., розташовану у центрі міста.

«У мене у планах — створити повноцінний парк архітектурних моделей. Адже цікавлюся архітектурою не тільки Тернополя, а всієї України. Думаю, цей парк буде цікавим для туристів, — продовжує майстер. — Але для втілення задуму потрібний час і в мене його поки бракує. Звісно, було б добре, якби знайшлися партнери, готові до співпраці у цьому напрямку».

До слова, В. Кріса був активним учасником ще одного знаково проекту — створення бронзового макету Тернополя у 2015-2016 роках, який цього року встановили біля архикатедри УГКЦ. На ньому можна детально роздивитися старе місто, майже повністю втрачене під час Другої світової війни.