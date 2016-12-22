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Тернопільський аматор дарує друге життя втраченим храмам
21 грудня 2016, 14:35 | Калейдоскоп | | 0 | | Код для блогу | |
Володимир Мороз
Відтворенням пам’яток сакральної архітектури цілеспрямовано займається тернополянин Володимир Кріса. На рахунку майстра також макети, що відтворюють первісний вигляд храмів, які збереглися зміненими, а в його планах — створення музею архітектурних моделей.
32-річний чоловік — не архітектор за фахом. Він працює інженером у компанії-провайдері Інтернету. Відтворенням пам’яток зайнявся як хобі у 2011 році. Та це заняття майже одразу переросло у щось більше. Протягом грудня 2016 — січня 2017 років роботи В. Кріси можна оглянути на виставці у Тернопільському обласному краєзнавчому музеї, яку відкрили на свято Миколая, 19 грудня.
«Спершу я відтворював макети споруд за схемами з Інтернету. Знайти, роздрукувати їх і скласти може кожен. Та набагато цікавіше — проробляти макети від початку й до кінця. Це клопітка робота, яка потребує аналізу всього доступного матеріалу про об’єкт, самостійного виготовлення креслень», — розповідає Володимир Кріса.
Саме у такий спосіб — через пізнання історії, він відтворив тернопільські храми: домініканський костел — теперішню архикатедру УГКЦ, Надставну або ж церкву Воздвиження Чесного Хреста, єзуїтський і парафіяльний костели, стару синагогу. Це основа колекції Володимира Кріси. Як матеріали майстер використовує картон, ДВП, папір, дерево.
«Я спершу за готовими схемами створював макети кельнського собору, Саграда фамілія у Барселоні, храму Василія Блаженного у Москві, церкви святого Міхаеля у Гамбурзі. А в січні-березні 2015 уже за власними кресленнями виконав першим макет втраченого парафіяльного костелу, — пригадує В. Кріса. — У січні-червні 2015 року створив макет архикатедри. Але працюю тільки у вільний час. Якщо сумувати його, то загалом на один проект іде приблизно один місяць. Ось буквально нещодавно закінчив макет єзуїтського костелу — працював над ним упродовж жовтня-листопада 2016-го».
Зараз В. Кріса працює над макетом Середньої церкви — так тернополяни здавна називають церкву Різдва Христового початку XVII ст., розташовану у центрі міста.
«У мене у планах — створити повноцінний парк архітектурних моделей. Адже цікавлюся архітектурою не тільки Тернополя, а всієї України. Думаю, цей парк буде цікавим для туристів, — продовжує майстер. — Але для втілення задуму потрібний час і в мене його поки бракує. Звісно, було б добре, якби знайшлися партнери, готові до співпраці у цьому напрямку».
До слова, В. Кріса був активним учасником ще одного знаково проекту — створення бронзового макету Тернополя у 2015-2016 роках, який цього року встановили біля архикатедри УГКЦ. На ньому можна детально роздивитися старе місто, майже повністю втрачене під час Другої світової війни.
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