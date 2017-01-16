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Фестиваль «Коляда на Майзлях» поєднав народи, культури, традиції
16 січня 2017, 17:29 | Свята і звичаї | | 0 | | Код для блогу | |
Наталя ПАЛІЙ
VIII фестиваль «Коляда на Майзлях» пройшов 8-15 січня в Івано-Франківську. Цьогоріч крім місцевих колективів свою творчість представили колективи з різних регіонів України та сусідніх держав.
Розпочався фестиваль Літургією і благословенням архиєпископа Івано-Франківського УГКЦ Володимира (Війтишина).
Гостями на відкритті фестивалю був і міністр культури України Євген Нищук та очільники міста і області.
Протягом восьми днів на фестивалі виступили близько 40 колективів.
Хори з Єлгави (Латвія) та Купішкіса (Литва) своїми виступами викликали справжнє захоплення у глядачів. «Враження від фестивалю неперевершені, — ділиться глава Крупського району Литви Бейнас Бардаускас. — Я у захопленні від нього. Щоб описати свої враження просто бракує слів».
З Польщі завітали три колективи – з Рибніка, Ополє та Кошаліна. Колядували, вітали зі святами не лише польською, а й українською мовою. Їх чудове виконання викликало шквал емоцій та аплодисментів у присутніх.
«Я у захопленні від цього фестивалю, глядачів, того як нас прийняли, — розповідає керівник хору «Бельканто» з Рибніка Лідія Блязель-Маршолік. – У вас дуже гарно. Сподіваємося, що впоралися з виступом. Хор наш існує з 1988 року. Наші учасники — молодь з гімназії та ліцею. Ми вперше в Україні і нам дуже сподобалося. Сподіваємося побувати у вас ще не одноразово, бо тут чудові люди і прекрасне місто».
Особливе враження на глядачів фестивалю «Коляда на Майзлях» справили гості зі сходу України – Харківщини та Донеччини. Колектив «Голд Арт» з обпаленої війною Волновахи, що на Донеччині, приймали з захопленням та сльозами на очах. «Ми у захопленні від фестивалю та від ваших людей, міста, того як нас зустріли та прийняли, — каже учасник колективу Денис Коломоєць. – Ми вважаємо, що спільними зусиллями повинні долати стереотипи, що схід і захід України відрізняється – ми єдині».
Не шкодували овацій глядачі і для сусідів – камерний молодіжний хор «Бревіс» з Тернополя викликав град аплодисментів – це дуже потішило учасників колективу. «Передати отримані емоції неможливо, вони просто переповнюють, — ділиться учасниця хору Олена Оливко. – Хочу подякувати організаторам за отриманий шквал емоцій та теплий прийом».
Ще однією ознакою фестивалю «Коляда на Майзлях» є його міжконфесійність. «Івано-Франківськ для мене дуже дорогий та близький, наш колектив уже всьоме на цьому фестивалі, — розповів керівник хору Ставропігійського братства «Ставрос» УАПЦ зі Львова Руслан Ляшенко. – Щоразу дивує розмаїття колективів, жанрів, які тут представлені».
На глядачів цьогорічний міжнародний фестиваль «Коляда на Майзлях» справив величезне позитивне враження, високий рівень учасників, широка географія учасників – викликали лише найкращі відгуки. «Я не вперше на фестивалі. Дуже багато емоцій, — ділиться пан Мирослав. – Те, що до нас завітали колективи з інших країн, додало йому родзинки. Та і ті наші місцеві колективи, які були раніше, відшліфували свою майстерність. Загалом, фестиваль міняється і розширюється. Ми бачимо, яка цікава і багата культурною спадщиною наша Україна і, головне – єдина».
«Я приїхала на фестиваль з Луцька. Побачила оголошення і вирішила побувати тут. Рада, що отримала добрий харч для душі, — каже пані Оксана. – Переконалася у тому, що українські колядки несуть справді потужну енергетику, глибокий зміст. Це довели колективи – учасники, які показали справді професійні виступи, високого рівня».
«“Коляда на Майзлях” є таким особливим дійством, бо, окрім підготовки, проведення велике відчуття єднання, — підсумовує настоятель івано-франківської парафії Царя Христа о. Йосафат Хаймик, ЧСВВ. – Звичайно, фестиваль проводиться не заради одного тижня, але для обміну досвіду та особливими дарами, які має кожен колектив. Фестиваль набув особливого розвитку. Ми запрошуємо багато колективів, ще більше хотіли б долучитися до нього. Думаю, у майбутньому цей фестиваль стане не лише візитівкою нашого міста, але й доказом того, настільки прості речі, які починаються у рамках однієї церкви, парафії можуть мати далекоглядне і колоритне значення. Я переконаний, що всі глядачі, слухачі цьогорічного фестивалю сповнені вражень. Отже, це показує, що у такому дійстві є справжня потреба. Ми тут можемо бути просто собою у своєму відношенні до Бога, його прослави як новонародженого. Також знаходимо фундамент спільного буття як українці, поляки, литовці, латвійці та інші народи, які, сподіваюся, долучаться до участі у фестивалі у майбутньому. Висловлюю щиру подяку усім, хто долучився і долучатиметься до проведення “Коляди на Майзлях”».
Отже, VIII міжнародний фестиваль «Коляда на Майзлях» завершився. До зустрічі на наступному фестивалі.
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