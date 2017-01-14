Радість Різдва: як святкують на півдні

Тетяна Длінна

Різдво Христове – унікальне свято, у відзначенні якого перетинаються традиції західного та східного християнства, церковні та народні звичаї, старі та нові форми святкування. Пропонуємо дізнатися, як нині діляться різдвяною радістю християни на Миколаївщині та Херсонщині.





Засніжене Різдво 2017-го запам’ятається мешканцям Півдня надовго. Зранку 6 січня хуртовина майже на дві доби поглинула міста і села. Втім з наближенням Навечір’я свята зимова заметіль набула й символічного значення, нагадуючи віруючим про світ, що втратив єдність з Творцем. У зовнішній темряві і холоді кожен християнський храм ще більше уподібнився до Вифлеємської печери, де народився Спаситель. Всередині церков Таїнство Різдва разом із святковими іконами підкреслювали красиві живі квіти, палаючи свічки та шопки з євангельськими сценами.

Останніми роками встановлення різдвяних вертепів у храмах різних християнських конфесій стало доброю традицією і на Півдні. Як відомо, цей звичай ще у добу Середньовіччя започаткував святий Франциск Ассизький. Він зустрічається в усіх країнах католицької Європи, до Західної України замандрував з Польщі, а нині впевнено крокує по всій країні. Від початку шопки представляють собою стаціонарні скульптурні композиції, що зображають євангельську оповідь про Різдво Христове.

Наприклад, у католицьких храмах протягом Адвенту чотири рази змінюють сцени з євангельської історії. У першу неділю Адвенту – це сцена Благовіщення, у другу – перепис населення в Юдеї, у третю – епізод про пошук даху над головою. Перед Святвечором створюють власне різдвяну композицію: святе сімейство в хліві або печері перед яслами з Христом-немовлям, який лежить на сіні в оточенні тварин. На свято Трьох королів, 6 січня, основну сцену доповнюють фігурками волхвів з дарами, слугами та екзотичними тваринами.

У православній традиції, у тому числі у церквах або біля них на Миколаївщині та Херсонщині, у шопках представлена класична композиція Різдва Христового, центром якої є Дитятко-Христос, що лежить в яслах на сіні, над ним у молитовній позі схилилася Богородиця, поряд з нею стоїть святий Йосип. Сцену доповнює епізод поклоніння волхвів. Цьогоріч у Миколаєві біля храму Сурб Геворг Української єпархії Вірменської Апостольської Церкви також вперше був встановлений вертеп. У ньому представлена Божа Матір, яка дбайливо сповиває своє Дитя, святий Йосип та вівчарі, що прийшли вклонитися Спасителю.

По завершенню святкового богослужіння у кожному православному та греко-католицькому храмі прославляють Діву Марію та Спасителя співом колядок. Як правило, виконують пісні церковні хори або колективи дитячих недільних шкіл. На Миколаївщині завдяки зусиллям Віктора Смірнова, керівника театру пісні «Співоче перевеслечко» та зразкового театру слова «Дарунок неба», його вихованцям та за підтримки отця Бориса Затварницького, настоятеля храму Покрова Пресвятої Богородиці УПЦ КП у селищі Воскресенське Вітовського району відроджується стародавній звичай колядування.

Приміром, у давнину на Поділлі колядковий обхід спрямовувався від Божого дому до людської оселі. Так, після різдвяної вечірні усі віруючі в храмі у присутності священика виконували кілька колядок. Потім починалося колядування в селі, при чому першим вітали різдвяними піснями панотця у його власній домівці.

Як розповідає Віктор Смірнов на своїй сторінці VK, у селищі Воскресенське за благословенням отця Бориса діти також починають колядувати з церкви. Цього року вони разом з настоятелем записали святкове відеовітання для усіх парафіян – мешканців навколишніх сіл. Наступного дня, 8 січня, священнослужитель очолив гурт дорослих колядників, щоб передати усім односельцям радісний дух Різдва.

Керівник театрів із захопленням прокоментував цю подію: «Вчора ми колядували у церкві, а сьогодні церква колядує в наших домівках! Добре знати й бачити що українські традиції відроджуються і все більше та більше входять в наші життя! А, отже, з ними повертається і духовність до нашого народу! Сьогодні воскресенці приймали колядників на чолі з настоятелем храму Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ КП о. Борисом Затварницьким! І це було велично та захоплююче! Христос народився! Славімо Його!».

Додамо, що в українській народній культурі було прийнято складати колядки осібно кожному члену родини. Вшановували й священиків окремими колядками, згадуючи у піснях про події Священної історії.

Сучасно відзначають Різдво на Херсонщині. Цими святковими днями у Херсоні під патронатом Херсонської єпархії УПЦ (МП) масштабно проходить Десятий християнський фестиваль дитячої творчості «Острів Різдва». Засновником заходу є отець Іоанн Гордієнко, настоятель Свято-Касперівського храму. У фестивалі беруть участь біля 100 дитячих колективів міста та області: вихованці православних недільних шкіл, учні загальноосвітніх навчальних закладів та представники дитячих будинків творчості.

У рамках заходу в Успенській церкві відбувся празник «Різдвяна Зірка», де кожен дитячий колектив представив зроблену власноруч Вифлеємську Зірку та виконав колядки, а в кафедральному соборі Святого Духа був представлений «Різдвяний вертеп». Перебіг фестивалю активно висвітлюється на сторінці заходу VK, на веб-сайті Херсонської єпархії УПЦ (МП) та у місцевих ЗМІ.

Парафія храму Святої Трійці, що належить до Херсонської єпархії УПЦ КП та знаходиться у Шуменському районі обласного центру, має багаторічну традицію проведення для херсонців та гостей міста великих святкових програм «Різдвяне Дитя». Зачинателем різдвяних зустрічей є настоятель храму отець Євген Сидоренко.

Основним глядачем програм є родини, а участь у заході беруть творчі діти різного віку, у тому числі вихованці недільної школи при храмі Святої Трійці. Як розповідає на своїй сторінці Facebook отець Олег Стецюк, клірик храму та за сумісництвом ведучий різдвяної програми, цього року захід пройшов на великій сцені торгівельно-розважального комплексу «Фабрика». Концерт об’єднав яскраві номери дитячих колективів, творчість яких добре відома містянам. Молодіжний клуб «Воскресіння» при храмі Святої Трійці порадував глядачів театральною постановкою різдвяної казки «Дари Артабана».

10 січня, на запрошення отця Тараса Павлюса, пароха греко-католицької парафії Покрови Пресвятої Богородиці у місті Миколаїв, перед вірянами виступив львівський молодіжний вертеп «Станція “Різдвяна”». Перед цим львівська молодь відвідала військовий шпиталь та поколядувала в мерії. До гостин у Миколаєві вертеп встиг побувати у Дніпрі та Запоріжжі, а далі 12 січня завітав до Одеси.

Керівник колективу Антон Росоловський розповів, що гурт існує п’ятий рік поспіль. Він об’єднує друзів та однодумців різного віку та різних професій. Наприклад, серед учасників вертепу є бджоляр, програмісти, студенти тощо. Як знаємо, у традиційному народному вертепі, учасники дійства ходять від оселі до оселі, несучи євангельську звістку. У модерному варіанті «живий вертеп» мандрує від міста до міста Сходом та Півднем України, реалізуючи важливу духовну та культурну місію.

«Ми хочемо розносити цю звістку про народження Ісуса, ми хочемо поширювати цю радість свята, дух Різдва. Зараз бракує цієї правдивої радості свята. Часто-густо великий празник перетворюється в масово-комерційний продукт», – зауважує керівник творчої групи. Далі Антон Росоловський підкреслив, що, по-перше, учасники вертепу своєю творчістю воліють донести євангельську сутність свята, по-друге, познайомити регіони, де нищилася українська культура, з її глибинними стародавніми традиціями.

Як бачимо, відродження старих та творення нових традицій святкування Різдва Христового, у тому числі на Півдні України, має спільне призначення – максимально поширити об’єднуючий дух свята. У стародавній українській колядці, складеній під літургійним впливом, співалося: «Язиці разумійте, яко з нами Бог!». Хочеться впевнено сказати: «Різдво єднає!». Проте й досі різдвяна радість важко долає конфесійні кордони.