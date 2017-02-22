Рух по заснуванню нових церков в Україні знову відроджується

Тема заснування нових церков на сьогоднішній день переживає нову хвилю, після невеликого спаду і «тайм ауту». З'являються нові гравці. По-перше це рух М4, який виник в Норвегії і за останні двадцять років перенісся в континентальну Європу і на сьогоднішній день проводить навчання місіонерів в десяти країнах Європи.

Цей рух ставить перед собою сміливу задачу - створювати нові церкви в «старій» Європі. Сьогодні цей рух діє в кількох пострадянських країнах і приходить в Україну, щоб дати новий поштовх заснуванню нових церков, яке деякий час переживало кризу через спад місіонерської активності після 2006 року.

Аналіз статистики зростання церков в найбільшому протестантському союзі України, яким є ВСЦ ЄХБ, показує спад місіонерської активності, пов'язаної з основою нових церков починаючи з 2004 року, який продовжився серйозним скороченням місіонерської активності в наступні 10 років. Якщо за десятирічний період з 1994 по 2004 рр. було відкрито і зареєстровано 1037 церков, то за наступний десятирічний період з 2004 по 2014 рр. було відкрито і зареєстровано всього 265 церков. Це говорить про серйозну кризу в місіонерській діяльності, продиктованому насамперед скороченням інтересу, потреби, людських, лідерських та фінансових ресурсів в цій області місіонерського служіння.

З іншого боку, ми бачимо спробу всеукраїнського союзу євангельських християн-баптистів кардинально вплинути на проблему. Так в серпні 2016 року було проведено ІІ-й міжнародний місіонерський форум, який також порушив тему необхідності заснування нових церков в братстві. А підсумком роботи форуму стала резолюція, яка містить рішення щодо стратегії практичної місіології.

Одним з партнерів євангельсько-баптистських церков в Україні, є міжнародна організація «Місія Євразія», яка організувала серію презентаційних тренінгів програми організації нових церков руху «М4».

Перший такий презентаційний тренінг відбувся 17 лютого 2017 року канцелярії Союзу ЄХБ України. Його провели тренери з Румунії і Норвегії.

Другий тренінг для ширшої аудиторії яка баче своє покликання в місіонерському служінні, був проведений 18 лютого в Ірпінській біблійній церкві.

В Україні є інтерес до місіонерської теми і це саме тому, що тої кількості євангельських церков недостатньо, щоб донести Євангеліє кожній людині в країні. Таким чином, підготовка місіонерів стає частиною глибоких і безперервних процесів мобілізації молодих національних лідерів-християн для служіння Христу Його Царства в справі заснування нових церков.