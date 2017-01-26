Молодий Папа: враження від серіалу

Осінь 2016 у художньому плані запам`яталась довгоочікуванною прем`єрою серіалу від оскароносного Паоло Сорентіно. Нова картина під назвою «Молодий Папа» демонструє внутрішню кухню Ватикану, взаємовідносини кардиналів, різних груп впливу у боротьбі за владу та роль особистості в історії. Роль Папи Римського у стрічці зіграв Джуд Лоу.

Під час всього першого сезону, а це 10 серій майже по годині кожна, дуже важко вловити справжнього Папу. Не завжди зрозуміло де він серйозний, а де відверто глузує. Ще на початку першої серії він виступає завзятим лібералом, готовим визнати одностатеві шлюби, жіноче священство, евтаназію, шлюб для священників та допускає можливість сексу для задоволення, а не лишень для запліднення. А потім… а потім Папа прокидається і це все виявляється лише сном, причому поганим сном.

Слід зазначити, що тема сексуальних відносин пронизує увесь серіал від початку до кінця. Однак там не має відвертих, вульгарних сцен сексуального розбещення духовенства, в стилі папи Олександра VI, епізод із сексом кардинала Дюсолє з дружиною наркобарона і не ідентифікованим хлопом – не рахується ;) . Мешканці Ватикану в картині представлені звичайними людьми зі своїми пороками, але не більше.

Повертаючись до особистості Папи – він все ж таки консерватор, навіть ультра консерватор. Він воліє повністю закритися від світу, йому не важливий авторитет церкви перед світом, адже він за визначенням вважає її святою. А ті, хто думає не так як Папа – тим гірше для них. В цьому контексті Пій XIII, а саме таке ім`я обирає новий Папа, є повною протилежністю Івана Павла II (про спробу порівняння молодого Лені Белардо з молодим Каролем Войтилою можна прочитати тут).

Слід зазначити, що символічним є також саме їм’я, яке обрав собі Папа. В католицькій церкві ще не було Пія XIII (останнім був Пій XII чиє правління припало на Другу Світову Війну), однак в історії є такий часовий період як «Доба Піїв», який тривав з 1775 по 1958 роки, коли з 11 Римських Понтифіків було 7 Пап з ім’ям Пій. Цікаво, що цей період характеризується консервативними поглядами і не дивно що новий ультра консервативний очільник церкви обирає собі саме таке ім`я.

Молодий Папа любить доводити до крайнього абсурду положення про непомильність понтифіка, яку запровадив його тезка Пій IX. Головний персонаж серіалу обожнює звеличувати власну персону, посилаючись на догматичне вчення римо-католицької церкви. Яскравим прикладом цієї самозакоханості є репліка: «Я протиріччя, як Бог у трьох іпостасях». І в якості підтвердження істинності догмату про папську непомильність герой Джуда Лоу на сповіді видає: «Мені не має в чому каятися. Єдиний гріх, який я маю полягає в тому, що моя совість мене ні в чому не звинувачує».

Однак картина не повністю сфокусована на особистості голови Церкви. Вона також демонструє і внутрішні справи, проблеми та інтриги Ватикану. В серіалі доволі яскраво показано боротьбу, дуже брудну боротьбу між різними групами впливу. Для прикладу було обрано Белардо та Воєлло, Папу та державного секретаря міста-держави. Перший за кардинальський сан змушує духівника Ватикану розповідати сповіді усіх його мешканців, порушуючи тим самим таємницю сповіді. Воєлло ж починає шукати компромат на Папу, а не знайшовши, шляхом шантажу заставляє молоду жінку спокусити Папу, щоб самому отримати усі необхідні «докази».

Дуже іронічно було показано зустріч Папи з Патріархом Московським. По-перше, Патріарха зображено у митрополичому клобуку, без традиційного патріаршого куколя (головний убор). В перекладі з церковно-дипломатичної на людську мову це свідчення не визнання за Патріархом його амбіцій бути рівним (рівність єпископів) Патріарху Заходу. Навряд чи Сорентіно попередньо не проконсультувався з фахівцями щодо образу православного патріарха.

По-друге, цікавим є епізод з цілуванням Московським Патріархом руки Папи Римського. Слід зазначити, що для православних такий символічний жест є дуже негативним і може сприйматися фундаменталістськими групами в якості зради Православної віри. Однак цікаво, що Московські Патріархи ніколи не робили цього, хоча теперішній патріарх РПЦ Кирил, ще за часів роботи у ВЗЦЗ РПЦ МП за службовим протоколом цілував руку понтифіка.

І по-третє, показано негативне відношення між двома очільниками церков, яке міститься у доволі короткому, але дуже змістовному вислові Пія XIII: «Московський патріарх ще більш нудний ніж гольф по телевізорі». Цікаво, що серія з цим епізодом вийшла як раз напередодні помпезних святкувань 70-річчя Патріарха Кирила.

На картину було написано багато різноманітних рецензій, хоча більшість з них стосувалася все ж таки кінематографічного аналізу. Нас же цікавив насамперед аналіз контенту.

Так часто цей серіал порівнюється з «Картковим будинком», а сам Пій XIII з Френком Андервудом. Подібні інтерпретації на нашу думку виникали перш за все через наявність епізодів боротьби за владу, використання при цьому будь-яких засобів, а цілеспрямованість, безпринципність та сто відсоткова впевненість у собі – ось, що більше всього поєднує Пія та Андервуда.

Цікаву думку стосовно серіалу висловив релігієзнавець Руслан Халіков. Він вважає, що серіал був частиною піар-компанії в ході американських виборів, як це було, на думку Руслана, з тим самим «Картковим будинком» та серіалом «Мадам держсекретар». «Папа в цьому серіалі – американський вихованець інтернату з жахливими манерами, гомофоб і ультраконсерватор, дивом переміг на конклаві, його ненавидять навіть власні кардинали, але він все одно стає найголовнішим не лише в США, але і у всьому світі» –такі паралелі наводяться в якості прикладу можливого використання серіалу для впливу на електорат. Герой Джуда Лоу має багато паралелей з Трампом та попри купу негативних характеристик все одно викликає позитивне сприйняття у глядача.

Кумедна і водночас відверто безглузда рецензія з’явилася на сайті телеканалу «Царьград ТВ», який належить російському олігарху Костянтину Малофєєву, що підозрюється у фінансуванні терористів на Донбасі та сприянні анексії Криму. Редакція цього порталу вирішила використати цей серіал в якості пропаганди консерватизму та проти «загниваючого Заходу». Вже сама її назва «Папа п`є колу, курить та не вірить в Бога» вочевидь демонструє смертні гріхи за версією Малофєєва. В самому ж тексті вказується, що в цій картині Папа Римський «доведений до абсурду толерантності» цікаво як це поєднюється з відвертою гомофобією Папи, однак автори рецензії вирішили опустити цю деталь. У Малофєєва Пія XIII вперто називають лібералом, а Джуд Лоу зі шкіри лізе, щоби показати який він насправді консерватор.

Свою думку стосовно серіалу висловив і російський опальний протодиякон Андрій Кураєв. Він хотів би, щоби таку картину зняли про РПЦ, щоби віруючи подивилися на власну церкву тверезо, знявши рожеві окуляри. Також він зазначає про деякі подібності між авторитарністю Пія XIII і тою, що тепер панує в середині РПЦ.

На останок хотілося б зазначити, що в рецензії не передати усіх вражень від серіалу, тому всім зацікавленим сміливо можна рекомендувати його до перегляду. На мою особисту думку, у ньому немає нічого богохульного та він не ображає почуттів вірних, оскільки лишень іноді показує прояв людської гріховності, яка не оминає ні кого ні на яких церковних посадах.

P.S. Для естетів краси та мистецтва є цікавий матеріал, в якому аналізуються картини та ікони, які задіяні в процесі зйомок стрічки. Для фанатів від науки та історії є коментарій знавця фахівця.