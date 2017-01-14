Шептицький та Німеччина: виставка в Бундестазі

Новий Старий Рік. З 14 по 18 січня 2017 року делегація Українського Кооперативного Альянсу проводить зустрічі з найбільшими політиками, економістами та громадськими діячами Німеччини. Протягом кількох днів будуть обговорені дуже актуальні проекти щодо розвитку громад, навчання, обміну спеціалістами між Україною та Німеччиною.

На самому початку зустрічей було обговорено умови проведення днів української кооперації в Берліні, Магдебурзі та інших містах. Кількаденну конференцію відкриє виставка про кооперацію Митрополита Андрея Шептицького в Бундестазі. Свою згоду взяти участь у ній вже дали 18 найбільших аграрних компаній Німеччини, європолітики та активні громадські та культурні діячі, що допомагають розвивати діяльність з українськими партнерами в дуже непростий не тільки для України, як і для всієї Європи час.

Соціально-економічна діяльність Митрополита Андрея з німецькими партнерами має велику успішну, але, часто, трагічну історію. Митрополит добре був обізнаний з принципами формування кредитних спілок згідно філософії і принципів Райфайзена та мав тісні контакти з керівниками ощадних спілок в Берліні. Через Гундельбаслербанк Митрополит купив нерухомість у Вестерлянд-Сільді та акції Бомфорт-Архітект компані. Велику роль відіграв і брат Митрополита Казимир, який спільно зі професорами Віденського Університету опрацював програму збереження та розвитку галицьких лісів та концепсію закону про ліси, що був представлений у Галицький Сейм. Даний закон мав розв’язати болючу проблему «сервітути», тобто спільного використання шляхти та місцевих громад лісів. Переважно громади були безправними та страждали від неспівмірності інтересів та програвали судові процеси. Митрополит Андрей та його брат підготували даний закон в інтересах українських громад.

Біля 10 мільйонів німецьких крон митрополит отримав від німецьких банків для розвитку кооперації. Згодом, митрополит вирішив підготувати кількох партнерів для відкриття власних 4 компаній у Німеччині. Дана ініціатива не була зреалізована через зростання конфлікту всерелині Європи. Проте досі збереглися документи переписки та зразки контрактів щодо купівлі обладнання, технологій та інновацій, юридичні домовленості та переговори. Тому виставка про Митрополита Андрея у Бундестазі в кінці березня-початку квітня буде показувати приклад успішних українців та успішної, але маловідомої України.

Сьогодні ми переживаємо подібні періоди війни, що хронологічно точно відбуваються: 1914 і 2014. Ми чекаємо великих змін, але ми не змінимо майбутнього, якщо нічого не будемо робити сьогодні.

У кризовий час потрібно поширювати приклади успішних українців, що творили історію, а не піддавалися під вплив перешкод. Сила духу та віра допомагає перемагати та вижити у важкий час.

Без поширення позитивної інформації про Україну є неможливим залучити інвестиції та знайти партнерство. Лише спільна співпраця та солідарність допоможуть усім нам уникнути повторення великих трагедій та криз ХХ століття, що породжували бідність, міграцію та руйнували досягнення людства. Лише мир і жертовна праця будують той сталий добробут, який ми прагнемо.

Зиновій Свереда,

Президент Українського Кооперативного Альянсу