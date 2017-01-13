БОГ І МАЙЖЕ-ГЕНЕТИКА

«Сенсація в науковому світі! Бог залишив послання людям всередині людського геному». Цю новину і дотепер можна побачити тут і там, її перепощують і коментують, особливо на різних релігійних сайтах.

Новина починається з того, що дослідники з Гарвардського університету повідомили, що їм вдалося знайти те, що, здається, є посланням від Бога, записаним всередині людського геному. Знайдений і розшифрований 22-слівний фрагмент на стародавній арамейській мові, в якому Бог підтверджує своє існування та роль в сотворенні життя на Землі.

Зі слів одного з науковців, вчені вирішили провести перехресний аналіз посилань на патерни з базою даних для мов, і в результаті були вражені, виявивши, що моделі, знайдені в ДНК, відповідають старо-арамейській мові.

Повністю декодоване повідомлення звучить так: «Вітайте, діти мої. Це – Ягве, єдиний істинний Бог. Ви знайшли тайну творіння. Тепер поділіться нею спокійно з цілим світом».

Результати дослідів мали бути опубліковані в журналі «Nature» в найближчому часі після відкриття, і, як очікувалося, могли спровокувати величезні наукові дискусії...

Вже навіть перше побіжне читання наводить на думку, що новина не достовірна. До речі, серед віруючих цією новиною особливо занепокоїлися мусульмани: що за «Ягве», якщо істинний Бог – це Аллах? І чому це на арамейській (мові Ісуса Христа), а не на арабській? На форумах тривали запеклі дискусії про Бога, віру, релігії, істинні релігії, фальшиві релігії, теорію еволюції, антропологію і навіть трохи про генетику.

Щоб там не було, варто все перевірити. Зазвичай, при таких новинах є посилання на джерела. І вони були, але найчастіше вели на якусь іншу релігійну сторінку, яка, в свою чергу, ще з якоїсь релігійної сторінки перепостила сенсацію. В оригіналі новина звучала так: «Message From God Found Hidden Inside DNA Sequence», тобто: «В середині послідовності ДНК знайдене послання від Бога».

Врешті, вдалося дійти до першоджерела (та довго шукати й не треба було), і це є сайт dailycurrant.com. На ньому новина була опублікована перший раз саме під тією англійською назвою, і це було 1 лютого 2013 року. Проте, якщо тепер ввести ось ту англійську назву, то на сайті висвітлиться: «Fatal error». І нічого дивного. Сайт dailycurrant.com – це те саме, що у нас uareview.com, або в Польщі aszdziennik.pl, і ще сотні подібних сторінок по цілому світі, тобто «сайти фейкових новин».

Отже, на сайті dailycurrant.com новину про послання для світу від Бога чомусь прибрали, а на різних релігійних сайтах воно далі кочує від одних дискусій до інших, від одних перепостів до інших...

Коротко підсумувати цю та можливі інші подібні «сенсації» можна так. Як говорив ще у 13 столітті Тома Аквінський: «gratia supponit naturam», тобто «благодать долучається до [людської] природи», а не змінює її. В тому числі, різними «сенсаційними» чи «чудовими посланнями» у людському геномі. Людина, така як є, по своїй природі, зі своїм життям, яке має якісь вищі цілі, і зі своєю причиною існування, і є образом Божим і найкращим «посланням від Бога» світу.