Миссия и профессия

Празднование пятисотлетия Реформации активировало тему протестантской трудовой этики. Очевидно то, что "перезагрузка" в обществе понимания труда и тех ценностей, которые формируют профессиональные отношения, крайне необходима странам постсоветского пространства. В этих странах выстроить новые подходы к труду нужно как обществу, в котором профессиональная сфера переживает кризис, вызванный стагнацией советской социалистической системы, так и церквям. Традиционные православные церкви на постсоветском пространстве мало что смогли предложить в качестве реально применяемой концепции отношений церкви и мира профессии. Евангельские христиане, которые во времена СССР были известны своим добросовестным отношением к работе, но при этом были вытесняемы из большинства влиятельных профессий, в годы религиозной свободы в целом утратили это добросовестное отношение к труду из-за массовой эмиграции целого поколения лидеров и учителей, на смену которых пришли молодые верующие, уже не увидевших действенных моделей христианства на рабочем месте.

Именно поэтому возврат к традиционным протестантским парадигмам понимания Бога, человека, христианской жизни очень важен. Этот процесс возвращает в церкви понимание работы, как служения Богу, а в общество возвращает христиан, способных преобразовывать профессиональную сферу своим отношением к труду. В церквях происходит постепенное понимание того, что верующие профессионалы вовсе не "второсортные" в деле служения Христу; их служение происходит на их рабочих местах, через те профессиональные дары, которыми их наделил Бог. В обществе также постепенно становятся заметны люди с необычными убеждениями, меняющие профессиональный мир ценностями Евангелия Царства Божьего, новое поколение лидеров-христиан. В среде этих людей начинает формироваться понимание того, что в связке христианства и профессии важна не только этическая составляющая, но стратегическое, миссионерское понимание роли верующих профессионалов на рабочих местах.

Понимая это, нужно выделить важный момент: активация темы профессиональной трудовой этики, которая была предложена европейской Реформацией, должна быть неразрывно связана также и с активацией миссионерской стратегии христиан в профессиональном мире. К большому сожалению, именно этот, миссионерский аспект влияния христианство на профессионалов не выглядит достаточно понимаемым и реализуемым церковными сообществами постсоветских стран. Чрезвычайно важно для евангельских христиан сейчас развивать не только тему христианской этики в профессии, но и стратегически важную тему христианской миссии в профессии.

Что значит для христианина быть миссионером в профессии? Добросовестно относиться к работе? Да, но не только это. Проповедовать Христа коллегам? Это тоже, но опять-таки, проповедь Христа это призвание христианина везде, но миссия в профессии может иметь свои особые моменты. Миссия в профессии, в её современном понимании, которое способно невероятно эффективно усилить влияние церкви на общество, это целостный процесс, который включает в себя три ключевых компонента. Во-первых, миссия в профессии - это следование поручению заботиться о творении, которую Адам и Ева получили от Самого Творца. Во-вторых, миссия в профессии - это воплощение Образа Божьего, как величайшего Творца и профессионала, в профессиональном мире. В-третьих, миссия в профессии означает проповедь Евангелия тем, с кем и для кого работает христианин, с учётом тех особенностей профессионального мира, которые ему присущи.

Миссия в профессии, безусловно, включает в себя христианское понимание работы и христианское отношение к труду, но при этом она не исчерпывается ими. Иными словами, быть миссионером на рабочем месте, значит проявлять евангельские ценности по отношению к рабочим процессам и также находиться в постоянном стремлении принести истины Евангелия тем, с кем и для кого работает верующий профессионал. Здесь нужно принимать отношение к работе и отношения с людьми в рабочих процессах как две половинки одних ножниц, две составляющие миссии христианина - явить Христа в мире.

Каждый миссионер должен уметь говорить на языке и понимать особенности тех людей, к которым он обращается, в миссиологии это называется "инкультурацией". Миссионерская стратегия в профессиональном мире только тогда может быть адекватной и эффективной, когда она будет целостной и учитывающей специфику "культуры" профессионального мира. Сегодня не так уж сложно увидеть те тренды, которые присущи миру больших корпораций, профессиональных отношений, существующей бизнес - среде и учитывать их в деле служения Христу. Однако правильная оценка профессионального мира как "миссионерского поля" это только второе действие в создании миссионерской стратегии. Первое действие, это попытка верно понять библейское отношение к призванию человека, в том числе и к его призванию в сфере работы. Это то, что мы можем называть "богословием труда". Если мы правильно строим своё богословие труда, то мы сможем правильно строить и миссиологию, направленную на мир профессий.

Богословие труда начинается с признания и поклонения Богу, как трудящемуся Творцу, для Которого труд является частью проявления Его природы. Бог творил небо и землю, Он не оставил Своего творения. Дело Искупления человечества на Кресте это также труд Бога, невероятное важный и невероятно напряжённый. И пакибытии Бог продолжает творить, трудиться: "Се, творю всё новое". Уже в первых главах Библии мы видим, что сфера работы, профессии была создана Богом для Его славы и была частью призвания человека. Работа была, по сути, служением человека Богу, служением, которое было угодно Богу и придавало порядок всему сотворённому. В этом отношении профессионализм, мастерство, ответственное отношение к своему делу являлись теми качествами Божьего характера, которые первыми открываются читателю Библии. Бог не просто творит. Он "весьма хорошо творит". Результаты Его труда настолько совершенны, настолько качественны, что даже деформация грехом не может их нивелировать окончательно. Плоды Божьей работы, несущие на себе отпечаток Божьего образа и тепло Его дыхания, сопротивляются искажениям, их глубинная природа стремится к своему изначальному предназначению. В этом - величие Бога, как мастера, как профессионала.

Первые работники, Адам и Ева, тоже были призваны к этому - ответственному и профессиональному отношению к своему труду - служению. Созданный по образу и подобию Бога человек был призван и сам стать профессионалом, вкладываясь в свой труд и наслаждаясь результатами своей работы. Эта синергия Мастера и подмастерий, соработничество Бога и человека в сфере труда, заботы об остальном творении - величественная часть замысла Творца. Бог являет Себя нам как высокий профессионал Своего дела и даёт нам способность также профессионально трудиться для Его славы и ради Его творения. Более того, профессиональный труд призван был приносить радость трудящемуся, ему самому и его коллегам. "Войди в радость Господина Своего", - призывает Господь работающего человека. Изначальный замысел Бога о труде был замыслом о служении Ему, несущему радость, ответственному, профессиональному.

Всё богословие труда строится на этом: на Образе Бога, как Бога-Творца, на повелении человеку продолжать Божий труд, на миссии трудящегося человека "Заботиться" и "Возделывать" то, что было сотворено Самим Богом. Богословие труда это богословие созидания, заботы и радости. Это богословие формирует и миссию христианина в профессии: явить Бога в созданном Им, но пережившем деформацию грехом профессиональном мире и проявить заботу о Божьем творении теми дарами, которые Бог нам дал. Дары профессиональных возможностей и умений - от Бога, для служения Ему. Дары проповеди Евангелия, способности делиться с людьми Благой Вестью о Спасении - от Бога, для служения Ему и для спасения людей. Дар строить отношения с людьми, так необходимый в рабочих процессах - также Божий дар, данный человеку Богом-Троицей, Богом отношений. Именно эти три дара: дар профессиональных умений, дар проповеди Евангелия, дар межличностных отношений, являются ключевыми дарами для миссионера в профессии, которые Бог даёт трудящемуся верующему, желающему явить Христа в своей работе.

Профессионал своего дела всегда имеет "кредит доверия", всегда пользуется авторитетом. Профессионал, который проявляет христианскую заботу и поддержку по отношению к своим коллегам и клиентам, который ценит тех, кто работает с ним, всегда будет вызывать уважение и стремление сблизиться с ним. Доверие, основанное на профессиональных качествах и уважение, основанное на евангельском отношении к людям, открывают все двери для Благой вести о Спасении. Такого миссионера будут слушать. Такому миссионеру будут верить. Всё вместе: отношение к труду, отношение к коллегам и клиентам, готовность делиться своей верой создают невероятно мощную, невероятно стратегическую по своему влиянию миссию христианина в профессии. Такая миссия будет трансформировать не только личности, но и процессы, общество, мир.

Именно поэтому, отдавая должное пятисотлетнему юбилею европейской Реформации, мы должны отдать должное и той миссионерской стратегии, которую реализовывали не только протестанты, но в которую протестанты принесли очень многое: стратегию миссии в профессии. Врач и учитель всегда были самыми лучшими миссионерами. Сегодня к этим "миссионерским" профессиям добавились профессии журналистов, бизнесменов, учёных, юристов. В обществе существует постоянный запрос на высоких профессионалов в этих профессиях. Реформация вернула христиан к пониманию того, что Бог благословляет профессиональный труд. Постсоветский период, период относительной религиозной свободы, позволил христианам вернуться в самые влиятельные профессии. Значит, есть все возможности для обновлённой, стратегической, трансформирующей миссии - миссии в профессии. Церковь, празднуя юбилей Реформации, способна реформировать свои миссионерские подходы, поддержать своих работающих прихожан, принять их как своих миссионеров в профессиональном мире и тем самым положить начало новой христианской реформации всего общества.