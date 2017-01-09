Чого нам чекати в 2017 році?

Чи не всім хочеться знати, що нас самих, нашу Україну та й увесь світ чекає в найближчому майбутньому. Христос не лише не заборонив передбачати майбутнє, а й об’явив низку ознак, за якими можна стверджувати про близький кінець земної історії людства, застерігаючи тільки від вирахування конкретного дня і години, які «ніхто не знає, ані ангели небесні, лише один Отець».

Ось ці знаки. Христос сказав: «Настануть такі тяжкі для людей часи, яких ще не бувало з початку світу. Будуть різні стихійні лиха, голод, моровиці, землетруси, часті війни. Примножаться беззаконня, віра ослабне, у багатьох охолоне любов одне до одного. З’явиться багато фальшивих пророків і вчителів, які спокушатимуть людей і розбещуватимуть їх згубними вченнями. Та спочатку буде проповідано Євангеліє Христове по всій землі, на свідчення усім народам».

Є ще низка застережень у апостолів Петра, Павла, Якова і особливо в Об’явленні св. Івана.

2017 рік викликає певну тривогу. В ньому збіглися ряд таких важливих ювілейних дат:

1) 500 років Реформації;

2) 100 років Лютневої революції, яка повалила в Росії 300-літнє правління дому Романових;

3) 100 років жовтневому перевороту 1917 року, внаслідок якого до влади в Росії прийшли більшовики;

4) Фатімські об’явлення Пресвятої Богородиці 1917 року. Діва Марія тоді закликала всіх навернутися до Бога і зокрема згадала Росію, наголошуючи, якщо вона навернеться, то не буде світової війни, а якщо ні, то, звісно, вона відбудеться.

Сьогодні мусимо визнати, що більшість біблійних пророцтв великою мірою сповнюються на очахѕ Та тривогу посилюють передбачення і пророцтва багатьох провидців, праведних і святих. Вони викликають довіру, бо багато їхніх пророцтв уже здійснилися. Наприклад: революції і війни у ХХ ст., гоніння на Церкву, розпад безбожного Радянського Союзу і т. д. Та найбільше лякають їхні пророцтва про наш час і зокрема про 2017-й рік. В них йдеться про різні техногенні й природні катастрофи, про війни, про духовно-моральний занепад усього людства, про всеохопливе панування царства мамони, гріха, зла і брехні. Згадується також останній Папа Римський, тобто Франциск, і останній президент США — 44-й, а це — Обама.

Будь-хто може почерпнути про це більше інформації в інтернеті. Для пошуку вистачає написати тільки імена таких відомих преподобних і святих, як св. Антоній Великий, св. Ніфонт Царгородський, св. ірландський єпископ Малахія, прп. Георгій затворник Задонський, Оптинські старці, св. Серафим Саровський, св. Іван Кронштадтський, прп. Серафим Вирицький, св. Матрона Московська, прп. Кукша Одеський, св. Піо, св. Паїсій Афонський, монах Авель та багато інших.

...Описуючи жахіття, які переживатимуть всі народи на землі перед Його другим пришестям, Христос мовить неймовірно дивні і одночасно заспокійливі слова: «Як це почне збуватись, випростайтесь і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близьке». Ці слова в наш час варто кожному взяти собі до серця, і тоді ніхто, ніщо і нічим не зашкодить нам. Ми покликані до вічного щасливого життя, і тільки в цьому є мудрий смисл нашої коротенької земної мандрівки. і неважливо, коли і як вона тут завершиться, а важливо, з яким серцем ми переступимо поріг у вічність. Тільки чисте серце є запорукою непроминальної вічної радості. «Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога».