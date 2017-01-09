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Чого нам чекати в 2017 році?
9 січня 2017, 15:14 | Блоги | | 3 | | Код для блогу | |
Чи не всім хочеться знати, що нас самих, нашу Україну та й увесь світ чекає в найближчому майбутньому. Христос не лише не заборонив передбачати майбутнє, а й об’явив низку ознак, за якими можна стверджувати про близький кінець земної історії людства, застерігаючи тільки від вирахування конкретного дня і години, які «ніхто не знає, ані ангели небесні, лише один Отець».
Ось ці знаки. Христос сказав: «Настануть такі тяжкі для людей часи, яких ще не бувало з початку світу. Будуть різні стихійні лиха, голод, моровиці, землетруси, часті війни. Примножаться беззаконня, віра ослабне, у багатьох охолоне любов одне до одного. З’явиться багато фальшивих пророків і вчителів, які спокушатимуть людей і розбещуватимуть їх згубними вченнями. Та спочатку буде проповідано Євангеліє Христове по всій землі, на свідчення усім народам».
Є ще низка застережень у апостолів Петра, Павла, Якова і особливо в Об’явленні св. Івана.
2017 рік викликає певну тривогу. В ньому збіглися ряд таких важливих ювілейних дат:
1) 500 років Реформації;
2) 100 років Лютневої революції, яка повалила в Росії 300-літнє правління дому Романових;
3) 100 років жовтневому перевороту 1917 року, внаслідок якого до влади в Росії прийшли більшовики;
4) Фатімські об’явлення Пресвятої Богородиці 1917 року. Діва Марія тоді закликала всіх навернутися до Бога і зокрема згадала Росію, наголошуючи, якщо вона навернеться, то не буде світової війни, а якщо ні, то, звісно, вона відбудеться.
Сьогодні мусимо визнати, що більшість біблійних пророцтв великою мірою сповнюються на очахѕ Та тривогу посилюють передбачення і пророцтва багатьох провидців, праведних і святих. Вони викликають довіру, бо багато їхніх пророцтв уже здійснилися. Наприклад: революції і війни у ХХ ст., гоніння на Церкву, розпад безбожного Радянського Союзу і т. д. Та найбільше лякають їхні пророцтва про наш час і зокрема про 2017-й рік. В них йдеться про різні техногенні й природні катастрофи, про війни, про духовно-моральний занепад усього людства, про всеохопливе панування царства мамони, гріха, зла і брехні. Згадується також останній Папа Римський, тобто Франциск, і останній президент США — 44-й, а це — Обама.
Будь-хто може почерпнути про це більше інформації в інтернеті. Для пошуку вистачає написати тільки імена таких відомих преподобних і святих, як св. Антоній Великий, св. Ніфонт Царгородський, св. ірландський єпископ Малахія, прп. Георгій затворник Задонський, Оптинські старці, св. Серафим Саровський, св. Іван Кронштадтський, прп. Серафим Вирицький, св. Матрона Московська, прп. Кукша Одеський, св. Піо, св. Паїсій Афонський, монах Авель та багато інших.
...Описуючи жахіття, які переживатимуть всі народи на землі перед Його другим пришестям, Христос мовить неймовірно дивні і одночасно заспокійливі слова: «Як це почне збуватись, випростайтесь і підніміть ваші голови вгору, бо ваше визволення близьке». Ці слова в наш час варто кожному взяти собі до серця, і тоді ніхто, ніщо і нічим не зашкодить нам. Ми покликані до вічного щасливого життя, і тільки в цьому є мудрий смисл нашої коротенької земної мандрівки. і неважливо, коли і як вона тут завершиться, а важливо, з яким серцем ми переступимо поріг у вічність. Тільки чисте серце є запорукою непроминальної вічної радості. «Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога».
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- 9 січня 2017, 19:59| Коментувати коментар
Крім перерахованих тут шановним автором цьогорічних ювілейних дат, у 2017 р., що наступив, також виповнюється ще кілька ювілеїв певних подій. Тобто, здійснення деяких біблійних пророцтв і обітниць, котрі НАПРЯМУ і - за часом виконання - впритул НАБЛИЗИЛИСЯ до того, що має статися саме "в останні роки" і "в останні дні" (Єз.38:8,16) всесвітньої Історії спасіння. Й, зокрема, що стосується долі Святої Землі, куди - згідно Божої волі й плану-задуму - мав, після майже 18 століть вигнання, масово-масштабно повертатися старозавітній вибраний народ. І де, зрештою, й мала відродитися його власна незалежна держава. Й куди, власне й неодмінно, і повернеться Господь Ісус. І що й ознаменує настання "кінця віку" (Мт.24:3). Й конкретно. 1897 р. - організаційне оформлення сіоністського руху. 1917 р. - британський уряд публікує "декларацію Бальфура", котра не лише офіційно визнала право єврейського народу мати свій "національний притулок" на Святій Землі, а й, по суті, легітимізувала масову (туди) єврейську еміграцію. 1947 р. - генасамблея ООН приймає компромісну резолюцію, яка - поміж іншого - передбачала, зокрема, створення єврейської держави на більшій частині Святої Землі. 1967 р. - внаслідок перемоги Ізраїля у Шестиденній війні відновлюється адміністративно-територіальна єдність Єрусалиму і це об'єднане місто стає "єдиною і неподільною" столицею єврейської держави.
- 9 січня 2017, 20:25| Коментувати коментар
ПРОДОВЖЕННЯ. Останній історичний факт, що стосується цього святого Господнього міста, практично означав, принаймні, вже початок тих неминучих подій, що, як наголошував Ісус, "Єрусалим буде потоптаний язичниками [чужинцями], аж доки не скінчаться часи язичників". А вже невдовзі після цього - вже повного й остаточного "закінчення часів язичників", нарешті, всі люди на землі "і тоді побачать Сина Людського, Який гряде на хмарах із силою і славою великою" (Лк.21:24,27).
- 9 січня 2017, 20:56| Коментувати коментар
ЗАКІНЧЕННЯ. Разом - з усім вище зазначеним - у ц. р. також виповнюється 100-річчя з дуже відомих і знаменних подій 1917 р. Тих, котрі практично започаткували й заманіфестували - і, як видно тільки зараз, - досить ДОВГОТРИВАЛИЙ і дуже тяжкий і суперечливий та (водночас) вельми трагічний (і, вочевидь, ще подосі не вповні закінчений) процес національно-державного, культурно-ментального та ДУХОВНОГО відродження і унезалежнення українського народу. Та, відповідно, відновлення й поєднання різних - нині (ще) поділених поміж собою частин (відламів) самобутнього - історичного (традиційного) та сучасного київського християнства. Або, використовуючи біблійну лексику, започаткували той період, котрий, врешті-решт, і має переможно завершити добу кількасотлітнього "потоптання" імперсько-чужинецькими загарбниками нашого славного - Господнього ІІ Єрусалима, розташованого на берегах Дніпра-Славути (Києва), та України загалом.
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