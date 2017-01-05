Дуже християнський Конгрес

Українські соціологи кажуть, що міжнародною подією №1 у 2016 році для українців стали американські вибори. Не буду тут розходитись про те добре це, чи погано. Обмежусь констатацією. А згадав за цей факт ось чому. Нещодавно американська соціологічна служба (Fact Tank) Pew Research Center (яка спеціалізується на «релігійній соціології») оприлюднила цікавий зріз релігійної приналежності членів 115-го Конгресу США. Склад нинішнього Конгресу виявився наскільки ж «християнським», наскільки він був у 60-х роках. 91% (485 осіб) конгресменів ідентифікують себе християнами. З них 55,9% (299 осіб) це протестанти найрізноманітніших деномінацій, та 31,4% католиків (168 осіб). Навіть є 5 осіб православних.

Хоча, якщо проглянути графік присутності християн в Конгресі США протягом періоду від 60-х років до сьогодні, то ви не побачите там надто сильної синусоїди. Єдина різниця - це співвідношення протестантів і католиків. Останніх від 60-років збільшилось з 100 членів до 168.

В партійному розрізі все виглядає не менш цікаво: республіканці традиційно більш «християнські». 99% їх членів є християнами і в основному це протестанти. Останніх серед республіканців є 67,2%, а католиків – 27%. Демократи (80,2% є християнами) менш «протестантські» і менш «християнські», ніж їх колеги з Республіканської партії. Католиків тут ми вже бачимо 36,8%, а протестантів 42,1%. Православні розподілились майже порівну. Троє осіб у республіканців, а двоє у демократів. Майде всі юдеї (28 з 30-ти) - демократи. Мусульмани - також.

З одного боку, це все свідчить, що релігія з публічного простору нікуди не ділась (всупереч «пророкам» секуляризації середини ХХ століття), і цього не відбудеться найближчим часом. З іншого боку, важко сказати чи такий склад Конгресу світової потуги надто впливатиме на щораз глибше впровадження християнських чеснот у світову політику. У нас тут по сусідству є країна, яка претендує не менше і не більше як на колективну святість цілого народу, уприсутнення царства Божого на землі, «святу Русь». Але, на жаль, поки що звідти до нас доносяться аж ніяк не молитви, а хіба що звуки гармат солідного калібру…

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P.S. Колега з США підказав ще одну цікаву деталь. А саме, що новий керівник апарату Білого дому Рінс Прібус належить до Грецької православної Архиєпсикопії в США.