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У Франції саджатимуть до в’язниці за критику аборту в Інтернеті
20 лютого 2017, 11:55 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Соціалістичний уряд Франції запровадив новий закон, який обмежує свободу слова противникам абортів. Покарання у вигляді ув’язнення і високий штраф — ось що загрожує за розміщення інформації, яка «перешкоджає» перериванню вагітності, пише CREDO.
Новий закон — це розширення рішень, ухвалених 1993 року, коли було заборонено діяльність, скеровану на переконування жінок відмовитися від убивства ненароджених дітей. Тоді йшлося насамперед про маніфестації, а тепер це охоплює інтернетну діяльність. За розміщення матеріалів, які можуть «дезінформувати» на тему переривання вагітності та могли би знеохотити жінок робити аборти, тепер у Франції загрожують 2 роки ув’язнення і штраф у розмірі 30 тисяч євро.
Як стверджують політики-ліваки, розміщення в інтернеті інформації про шкідливість переривання вагітності — це маніпуляція. На їхню думку, коли більшість жінок віком 15-30 років шукає саме в Мережі інформацію на тему аборту, вони можуть виявитися «нараженими» на «небезпеку» потрапити на сайти, що представляють аборти «негативним чином».
Перед ухваленням нового закону у Франції пройшли дебати. Проти нього висловилися праві, як республіканці, так і Національний фронт. У місці в Парижі проти нового законодавства, а також за право ненароджених на життя, протестували тисячі людей. Противними закону, ухваленого соціалістичним урядом, обіцяють боротьбу в суді.
Аборти нині у Франції легальні без обмежень до 12 тижня вагітності. Щороку 200 тисяч француженок вирішують перервати вагітність. Францією прокочуються дискусії на цю тему. Останнім часом проблемне рішення ухвалила державна рада, яка звеліла усунути з французького телебачення рекламу, що показує веселих дітей із синдромом Дауна. На думку ради, така реклама може негативно вплинути на самопочуття жінок, що перевали вагітність саме з огляду на відкритий у їхніх дітей синдром.
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