- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Пакистані смертник підірвав себе в одному з храмів: є загиблі і поранені
17 лютого 2017, 13:25 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Щонайменше 70 людей загинули під час вибуху в одному з храмів Пакистану. Понад 150 людей отримали поранення, багато постраждалих перебувають у критичному стані. Відзначається, що цей вибух став найбільш смертоносним в країні з початку цього року.
Вибух стався в місті Сехван-Шаріф в провінції Сінд. Смертник підірвав себе в мавзолеї філософа і поета Лали Шахбаза Каландара – це один із найпопулярніших храмів країни.
Вибух стався, коли в храм зібралися віруючі для вечірньої молитви. Місцеві медичні установи не справляються з великою кількістю жертв. Постраждалих переправляють в лікарні в інші міста країни. Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання "Ісламська держава".
У середу в країні сталося ще два вибухи, організованих смертниками, в яких загинули щонайменше семеро людей.
У понеділок під час вибуху в місті Лахор загинули щонайменше 13 осіб, а поранення отримали понад 100 осіб. За цю атаку на себе відповідальність взяла угруповання "Джамаат-ур-Ахрар", яка є підрозділом "Талібану". Про це повідомляє УНІАН.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
“Коли Папа почув про Авдіївку, він хотів, щоби його представник потрапив сюди”: деталі візиту нунція Ґуджеротті | 17 лютого 2017, 15:05 | Ватикан
У Пакистані смертник підірвав себе в одному з храмів: є загиблі і поранені | 17 лютого 2017, 13:25 | Світові |
Рада Союзу ЄХБ спланувала загальноцерковні заходи на 2017 рік | 17 лютого 2017, 11:49 | Євангельські християни баптисти
Патріарх Грузії прокоментував повідомлення про спробу отруєння | 17 лютого 2017, 11:27 | Скандали, кримінал, адмінпорушення
Анонс: У Львові відбудеться п’ята молодіжна конференція «Живий Рух» | 17 лютого 2017, 10:44 | Анонси
Останні коментарі
- 17 лютого 2017, 21:16
Не говорить о частных мелких случаях и проблемах, а высказывать мнения, обличать тотальное насаждение в стране с 1917 года и до настоящего времени лжи, лицемерия, подлости, тупости, трусости. |
- 17 лютого 2017, 18:00
«І ЩО ТУТ ДУЖЕ ДИВНОГО …» Можливо, для когось і не дивно … ??? Натомість для мене, як священика РКЦ, це супер справа … Це дійство проголошування Доброї Новини – Євангелія! ВІТАЮ ВАС ВСЕЧЕСНИЙ О. |
- 16 лютого 2017, 11:07
Чапнін давно звільнений з усіх посад, то ж тепер може висловлювати тільки свою особисту позицію. |
- 16 лютого 2017, 10:31
"У Фрібурзі Митрополит Іларіон був дещо стриманіший, ніж завжди" - Він НЕ був "дещо стриманіший, ніж завжди". - В цьому матеріалі RISU |
- 15 лютого 2017, 22:45
What a waste of time and energy. The Russian Orthodox Church shows no charity towards anyone. Their church leaders are stubborn, ignorant unChristian hypocrits. |
Популярні статті місяця
9 лютого 2017, 12:34 | Репортажі | 13 лютого 2017, 12:54
3 лютого 2017, 12:40 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 6 лютого 2017, 21:42
В центрі Києва руйнується забутий 100-літній храм Миколая Чудотворця
19 січня 2017, 11:36 | Релігія і суспільство | 21 січня 2017, 09:01
Римо-католики сподіваються, що влада покарає тих, хто осквернив пам`ятник у Гуті Пеняцькій
8 лютого 2017, 10:09 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 15 лютого 2017, 14:44
Секретаря єпископа-намісника Введенського монастиря УПЦ (МП) у Києві знайшли мертвим у сауні з дівчатами
10 лютого 2017, 09:38 | Релігійні церемонії та паломництво | 13 лютого 2017, 10:04
Коментарі