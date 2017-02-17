У Пакистані смертник підірвав себе в одному з храмів: є загиблі і поранені

17 лютого 2017, 13:25 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Щонайменше 70 людей загинули під час вибуху в одному з храмів Пакистану. Понад 150 людей отримали поранення, багато постраждалих перебувають у критичному стані. Відзначається, що цей вибух став найбільш смертоносним в країні з початку цього року.

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Вибух стався в місті Сехван-Шаріф в провінції Сінд. Смертник підірвав себе в мавзолеї філософа і поета Лали Шахбаза Каландара – це один із найпопулярніших храмів країни.

Вибух стався, коли в храм зібралися віруючі для вечірньої молитви. Місцеві медичні установи не справляються з великою кількістю жертв. Постраждалих переправляють в лікарні в інші міста країни. Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання "Ісламська держава".

У середу в країні сталося ще два вибухи, організованих смертниками, в яких загинули щонайменше семеро людей.

У понеділок під час вибуху в місті Лахор загинули щонайменше 13 осіб, а поранення отримали понад 100 осіб. За цю атаку на себе відповідальність взяла угруповання "Джамаат-ур-Ахрар", яка є підрозділом "Талібану". Про це повідомляє УНІАН.

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теги до статті:Пакистан,Переслідування християн
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