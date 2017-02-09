- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Грузинського Патріарха хотіли вбити - ЗМІ
14 лютого 2017, 10:38 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Нині грузинський першоєрарх готується до операції. Його охорона посилена, глава цієї служби вже допитаний, а керівник служби з управління майном патріархії заарештований. Такі відомості передає телекомпанія "Руставі 2", повідомляє newsme.
"Можливо, ми маємо справу зі спробою отруєння Патріарха. Це версія, яка поширилася, проте офіційного підтвердження цієї інформації немає", - зазначив журналіст ТВ в суботу ввечері.
За повідомленням телеканалу, в минулу п'ятницю в тбіліському аеропорту затримано керівника служби з управління майном патріархії і директора медичного центру святих Іоакима і Анни о. Георгія Мамаладзе, який якраз виїжджав до Патріарха в Німеччину. У Тбіліському міському суді підтвердили, що затримання Мамаладзе було санкціонованим.
Інсайдери розповіли, що після арешту священика керівник служби держохорони Анзор Чубінідзе вилетів до Берліна і вимагав керівника служби безпеки Патріарха Іосеба Оханашвілі повернутися в Грузію на вимогу прокуратури.
Після допиту Оханашвілі повернувся в Німеччину. "Я перебуваю в Берліні, продовжую виконувати свої обов'язки, відповісти на інше я не можу", - пояснив він.
Журналісти "Руставі 2" вийшли на зв'язок з архиєпископом Якобом, який на прохання розповісти про спробу отруєння священнослужителя відповів, що роз'яснить ситуацію після повернення в Тбілісі.
"Коли я повернуся в Тбілісі, все стане ясно.
Ви можете мені зателефонувати, і я все скажу, не хочу, щоб вийшло ніби я пліткую. Після повернення все проясниться ... Патріарх почувається добре і бадьоро", - повідав архиєпископ.
На вівторок у Берліні була запланована операція Патріарху через запалення жовчного міхура. За словами його особистого лікаря, стан пацієнта стабільний і відчуває він себе добре.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
В Одеській єпархії МП чекали на прихід Путіна – із зламаної переписки К. Фролова | 14 лютого 2017, 13:04 | Релігія і політика
У Нацгвардії офіційно стартувала капеланська служба | 14 лютого 2017, 12:51 | Віра і зброя |
Депутат Держдуми РФ заявив, що предки противників передачі Ісаакіївського собору РПЦ «варили християн в казанах» | 14 лютого 2017, 12:47 | Релігія і політика |
СБУ вивчає можливість обмежувальних заходів щодо Патріарха Кирила | 14 лютого 2017, 12:24 | Міжнародні відносини |
У Львові на свято Стрітення освятять військовий храм | 14 лютого 2017, 11:18 | Храми, церковне майно |
Останні коментарі
- 14 лютого 2017, 13:50
Де й коли "ідеологів Третього рейху було засуджено до страти"?! Такого судового процесу, наскільки мені відомо, НЕ БУЛО. Якщо ж брати, приміром, Нюрнберзький процес, то там судили виключно |
- 14 лютого 2017, 13:35
Ну якщо людина розумна то її і запрошують хоч в опоблок , хоч куди. А хвиля явно не ресурс опоблоку, тому раз його туди запросили значить цінують його як вченого |
- 14 лютого 2017, 13:33
К.Бондаренко дуже давно працює на ПР і тепер один з головних спікерів-політтехнологів Опоблоку. Так що не треба думати, що всі довкола дурні і вірять у всю цю ватну інформацію. Краще почитайте |
- 14 лютого 2017, 13:28
Ну хто б сумнівався: цей "смотрящий" тутешніх "канонічно"-криврславних тролів (чомусь) дуже сахається і лякається Слова Божого! А от "труди Леніна" - головного ідеолога |
- 14 лютого 2017, 13:22
Історія набагато складніша ніж здається на перший погляд. і кожен відомий персонаж грає в ній різні ролі в залежності од часу. І навіть оцінка цих ролей може бути різна якщо дивитися на різні |
Популярні статті місяця
9 лютого 2017, 12:34 | Репортажі | 13 лютого 2017, 12:54
3 лютого 2017, 12:40 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 6 лютого 2017, 21:42
В центрі Києва руйнується забутий 100-літній храм Миколая Чудотворця
16 січня 2017, 10:06 | УПЦ КП | 3 лютого 2017, 11:54
Уповноважені Вселенського Патріархату з представниками УПЦ КП у Стамбулі шукали шляхи вирішення проблем українського православ’я
19 січня 2017, 11:36 | Релігія і суспільство | 21 січня 2017, 09:01
Римо-католики сподіваються, що влада покарає тих, хто осквернив пам`ятник у Гуті Пеняцькій
8 лютого 2017, 10:09 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 9 лютого 2017, 20:56
Секретаря єпископа-намісника Введенського монастиря УПЦ (МП) у Києві знайшли мертвим у сауні з дівчатами
Коментарі