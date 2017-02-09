Грузинського Патріарха хотіли вбити - ЗМІ

14 лютого 2017, 10:38 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Нині грузинський першоєрарх готується до операції. Його охорона посилена, глава цієї служби вже допитаний, а керівник служби з управління майном патріархії заарештований. Такі відомості передає телекомпанія "Руставі 2", повідомляє newsme.

"Можливо, ми маємо справу зі спробою отруєння Патріарха. Це версія, яка поширилася, проте офіційного підтвердження цієї інформації немає", - зазначив журналіст ТВ в суботу ввечері.

За повідомленням телеканалу, в минулу п'ятницю в тбіліському аеропорту затримано керівника служби з управління майном патріархії і директора медичного центру святих Іоакима і Анни о. Георгія Мамаладзе, який якраз виїжджав до Патріарха в Німеччину. У Тбіліському міському суді підтвердили, що затримання Мамаладзе було санкціонованим.

Інсайдери розповіли, що після арешту священика керівник служби держохорони Анзор Чубінідзе вилетів до Берліна і вимагав керівника служби безпеки Патріарха Іосеба Оханашвілі повернутися в Грузію на вимогу прокуратури.

Після допиту Оханашвілі повернувся в Німеччину. "Я перебуваю в Берліні, продовжую виконувати свої обов'язки, відповісти на інше я не можу", - пояснив він.

Журналісти "Руставі 2" вийшли на зв'язок з архиєпископом Якобом, який на прохання розповісти про спробу отруєння священнослужителя відповів, що роз'яснить ситуацію після повернення в Тбілісі.

"Коли я повернуся в Тбілісі, все стане ясно.

Ви можете мені зателефонувати, і я все скажу, не хочу, щоб вийшло ніби я пліткую. Після повернення все проясниться ... Патріарх почувається добре і бадьоро", - повідав архиєпископ.

На вівторок у Берліні була запланована операція Патріарху через запалення жовчного міхура. За словами його особистого лікаря, стан пацієнта стабільний і відчуває він себе добре.

 

 

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теги до статті:Грузинська Православна Церква,Кримінал
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