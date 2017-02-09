В Ізраїлі відновили підпалену екстремістами відому церкву

В Ізраїлі пройшла перша меса у заново відкритій після реставрації католицькій церкві примноження хлібів та риб.

Храм постраждав у 2015 році під час підпалу, який скоїли єврейські екстремісти проти християнської меншини.

Вогнем знищили архів та офісні приміщення церкви, залі для молебнів завдали серйозної шкоди.

На стінах будівлі були написані уривки з юдейських молитов, які засуджували поклоніння ідолам.

Вогонь не пошкодив мозаїчну підлогу V століття, яка представляє основну історичну цінність будівлі.

Тоді лідери Ізраїлю засудили атаку, назвавши її злочином на ґрунті ненависті.

За підозрою у причетності до злочину арештували п'ятьох молодих людей. Трьом з ним пізніше висунули звинувачення, проте вирок їм ще не винесли. Про це інформує BBC.

Ця католицька церква в Табхі збудована на місці, де, за християнською традицією, Ісус Христос здійснив чудо примноження хлібів і риб, нагодувавши п'ять тисяч голодних п'ятьма хлібами та двома рибами. Це місце вважається святинею, туди щорічно стікаються тисячі паломників-християн.

Сучасний храм збудований у XX столітті на місці руїн візантійської церкви, яку зруйнували у VII столітті. У церкві служать монахи з ордену бенедиктинців.

На ремонт і відновлення будівлі пішло 8 місяців та близько мільйона доларів, з яких 400 тисяч виділила влада Ізраїлю.