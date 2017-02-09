- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
В Ізраїлі відновили підпалену екстремістами відому церкву
13 лютого 2017, 11:05 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
В Ізраїлі пройшла перша меса у заново відкритій після реставрації католицькій церкві примноження хлібів та риб.
Храм постраждав у 2015 році під час підпалу, який скоїли єврейські екстремісти проти християнської меншини.
Вогнем знищили архів та офісні приміщення церкви, залі для молебнів завдали серйозної шкоди.
На стінах будівлі були написані уривки з юдейських молитов, які засуджували поклоніння ідолам.
Вогонь не пошкодив мозаїчну підлогу V століття, яка представляє основну історичну цінність будівлі.
Тоді лідери Ізраїлю засудили атаку, назвавши її злочином на ґрунті ненависті.
За підозрою у причетності до злочину арештували п'ятьох молодих людей. Трьом з ним пізніше висунули звинувачення, проте вирок їм ще не винесли. Про це інформує BBC.
Ця католицька церква в Табхі збудована на місці, де, за християнською традицією, Ісус Христос здійснив чудо примноження хлібів і риб, нагодувавши п'ять тисяч голодних п'ятьма хлібами та двома рибами. Це місце вважається святинею, туди щорічно стікаються тисячі паломників-християн.
Сучасний храм збудований у XX столітті на місці руїн візантійської церкви, яку зруйнували у VII столітті. У церкві служать монахи з ордену бенедиктинців.
На ремонт і відновлення будівлі пішло 8 місяців та близько мільйона доларів, з яких 400 тисяч виділила влада Ізраїлю.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
На Львівщині затримали чоловіка, підозрюваного у крадіжках з церков | 13 лютого 2017, 15:05 | Скандали, кримінал, адмінпорушення |
У Санкт-Петербурзі протестували проти передачі Московському Патріархату Ісаакіївського собору | 13 лютого 2017, 12:55 | Протести і конфлікти |
В Ізраїлі відновили підпалену екстремістами відому церкву | 13 лютого 2017, 11:05 | Світові |
Єдина Помісна Церква - гарантія незалежності і безпеки України, - Патріарх Філарет | 13 лютого 2017, 11:04 | Релігія і політика |
На Тернопільщині релігійна громада покинула УПЦ (МП) | 13 лютого 2017, 10:19 | Міжправославні стосунки |
Останні коментарі
- 13 лютого 2017, 16:47
I знову у коментарях вiдходять вiд теми новини. Замiсть того, щоб звернути увагу на наших украiнських "вежлiвих человечков", без котрих жоден "мирний перехiд" не вiдбуваеться. |
- 13 лютого 2017, 16:36
Й справді: так виглядає, що вже наспіла пора тут геть ЗАКРИВАТИ можливості для коментування. Тим паче, що УКРАЇНСЬКИЙ портал - ніяк не місце для безконтрольного розгулу та всіляких провокативних |
- 13 лютого 2017, 16:34
Або це iнтерв'ю ганяють вже не перший раз, або Фiларет не мае бiльше про що говорити. Одне й те саме. Для чого ж ти роздiлив ту Церкву? Щоб тепер журитись? |
- 13 лютого 2017, 16:19 |
- 13 лютого 2017, 16:14
Вони фактично протестували не проти передачі, а проти повернення храму законному власникові. |
Популярні статті місяця
9 лютого 2017, 12:34 | Репортажі | 13 лютого 2017, 12:54
3 лютого 2017, 12:40 | Реставрація, збереження культурної спадщини | 6 лютого 2017, 21:42
В центрі Києва руйнується забутий 100-літній храм Миколая Чудотворця
19 січня 2017, 11:36 | Релігія і суспільство | 21 січня 2017, 09:01
Римо-католики сподіваються, що влада покарає тих, хто осквернив пам`ятник у Гуті Пеняцькій
16 січня 2017, 10:06 | УПЦ КП | 3 лютого 2017, 11:54
Уповноважені Вселенського Патріархату з представниками УПЦ КП у Стамбулі шукали шляхи вирішення проблем українського православ’я
8 лютого 2017, 10:09 | Скандали, кримінал, адмінпорушення | 9 лютого 2017, 20:56
Секретаря єпископа-намісника Введенського монастиря УПЦ (МП) у Києві знайшли мертвим у сауні з дівчатами
Коментарі