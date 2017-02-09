В Ізраїлі відновили підпалену екстремістами відому церкву

13 лютого 2017, 11:05 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

В Ізраїлі пройшла перша меса у заново відкритій після реставрації католицькій церкві примноження хлібів та риб.

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Храм постраждав у 2015 році під час підпалу, який скоїли єврейські екстремісти проти християнської меншини.

Вогнем знищили архів та офісні приміщення церкви, залі для молебнів завдали серйозної шкоди.

На стінах будівлі були написані уривки з юдейських молитов, які засуджували поклоніння ідолам.

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Вогонь не пошкодив мозаїчну підлогу V століття, яка представляє основну історичну цінність будівлі.

Тоді лідери Ізраїлю засудили атаку, назвавши її злочином на ґрунті ненависті.

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За підозрою у причетності до злочину арештували п'ятьох молодих людей. Трьом з ним пізніше висунули звинувачення, проте вирок їм ще не винесли. Про це інформує BBC.

Ця католицька церква в Табхі збудована на місці, де, за християнською традицією, Ісус Христос здійснив чудо примноження хлібів і риб, нагодувавши п'ять тисяч голодних п'ятьма хлібами та двома рибами. Це місце вважається святинею, туди щорічно стікаються тисячі паломників-християн.

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Сучасний храм збудований у XX столітті на місці руїн візантійської церкви, яку зруйнували у VII столітті. У церкві служать монахи з ордену бенедиктинців.

На ремонт і відновлення будівлі пішло 8 місяців та близько мільйона доларів, з яких 400 тисяч виділила влада Ізраїлю.

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теги до статті:Ізраїль,Храм примноження хлібів
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Коментарі

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    Останні коментарі

    • Оленка | 13 лютого 2017, 16:47

      I знову у коментарях вiдходять вiд теми новини. Замiсть того, щоб звернути увагу на наших украiнських "вежлiвих человечков", без котрих жоден "мирний перехiд" не вiдбуваеться.

    • Леонтій | 13 лютого 2017, 16:36

      Й справді: так виглядає, що вже наспіла пора тут геть ЗАКРИВАТИ можливості для коментування. Тим паче, що УКРАЇНСЬКИЙ портал - ніяк не місце для безконтрольного розгулу та всіляких провокативних

    • Оленка | 13 лютого 2017, 16:34

      Або це iнтерв'ю ганяють вже не перший раз, або Фiларет не мае бiльше про що говорити. Одне й те саме. Для чого ж ти роздiлив ту Церкву? Щоб тепер журитись?

    • b111 | 13 лютого 2017, 16:19

      В мацкву підріарху гундяю з ху..лом пожалійся.

    • Ігор Мицько | 13 лютого 2017, 16:14

      Вони фактично протестували не проти передачі, а проти повернення храму законному власникові.

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