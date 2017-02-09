У Росії безробітний побудував храм зі снігу

У селі немає церкви, тому місцеві жителі ходять молитися сюди.

Житель Омської області Російської Федерації побудував двометрову церкву зі снігу, повідомляє LB.ua з посиланням на сайт Первый Омський.

Олександр Бітехін в недавньому минулому був будівельником, але став безробітним після важкої хвороби. Сніговий храм він звів у дворі свого будинку.

Снігову каплицю прикрашають різьблений купол з дерев'яним хрестом і дванадцять арок за кількістю святих апостолів, всередині розміщені ікони і свічники зі снігу.

Усередині все як у справжній церкві - на полицях стоять ікони, а в кутку горять свічки. У сніговій церкві можна почитати Новий Завіт і помолитися. Вхід у храм також прикрашають лики святих. Відзначається, що в селі Соснівка немає свого храму, тому місцеві жителі тепер ходять молитися сюди.