Папа Римський відповів Трампу: зводити не стіни, а мости

10 лютого 2017, 11:21 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Папа Римський Франциск 10 лютого прокоментував обіцянку американського президента збудувати стіну на кордоні між Мексикою та США.

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"Ця думка не може залишатися лише всередині християнської громади.  Вона має бути почутою з усією силою назовні, вона звучить як заклик зводити не стіни, а мости, не відповідати на зло злом, долати зло добром, відповідати на образу прощенням", –  наголосив Папа Римський.

Він зазначив, що християнин ніколи не може сказати: "Я змушу вас заплатити за це".

Нагадаємо, 25 січня президент США Дональд Трамп 25 січня підписав укази про будівництво стіни на кордоні з Мексикою і посилення політики стосовно нелегальних мігрантів. Про це інформує УНІАН.

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теги до статті:Дональд Трамп,Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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    • Askold | 10 лютого 2017, 11:29

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