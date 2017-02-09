Папа Римський відповів Трампу: зводити не стіни, а мости

Папа Римський Франциск 10 лютого прокоментував обіцянку американського президента збудувати стіну на кордоні між Мексикою та США.

"Ця думка не може залишатися лише всередині християнської громади. Вона має бути почутою з усією силою назовні, вона звучить як заклик зводити не стіни, а мости, не відповідати на зло злом, долати зло добром, відповідати на образу прощенням", – наголосив Папа Римський.

Він зазначив, що християнин ніколи не може сказати: "Я змушу вас заплатити за це".

Нагадаємо, 25 січня президент США Дональд Трамп 25 січня підписав укази про будівництво стіни на кордоні з Мексикою і посилення політики стосовно нелегальних мігрантів. Про це інформує УНІАН.