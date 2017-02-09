Майбутнє світових релігій: соціологічні прогнози на 2010-2050 роки

Прогнози дослідницького центру Pew Research Center ґрунтуються на актуальному охопленні і географічному поширенні найбільших світових релігій, вікових відмінностях, народжуваності і смертності, міжнародної міграції та закономірності переходу з однієї релігії в іншу.

— Кількість мусульман практично порівняється з кількістю християн у світі.

— Незважаючи на те, що атеїстів, агностиків й інших людей, хто не асоціює себе з жодною конкретною релігією, стане більше в таких країнах, як США і Франція, їх частка зменшиться в загальному числі жителів землі.

— Кількість прихильників буддизму залишиться приблизно такою ж, як в 2010 році, а індуїстів та іудеїв стане більше, ніж зараз. — У Європі число мусульман складе 10% від усього населення.

— В Індії, як і раніше, релігією більшості залишиться індуїзм, однак, її мусульманське населення також стане найчисленнішим в світі, обігнавши мусульман Індонезії.

— У США число християн з трьох чвертей населення в 2010 році знизиться до двох третин в 2050 році, а іудаїзм перестане бути найчисленнішою нехристиянської релігією. Мусульман стане більше, ніж юдеїв.

— Четверо з кожних десяти християн світу будуть жити в Африці на південь від Сахари.

Станом на 2010 рік християнство з великим відривом було найбільшою релігією світу, за підрахунками 2,2 мільярдами прихильників, що складає майже третину (31%) від усього 6,9-мільярдного населення Землі. Іслам займав друге місце, маючи 1,6 мільярдів прихильників, тобто 23% від усіх людей. Однак, якщо актуальна демографічна тенденція продовжиться, іслам майже наздожене лідера до середини XXI століття.

У період з 2010 по 2050 рік очікується, що загальне населення Землі зросте до 9,3 мільярдів, тобто на 35%. За цей же період число мусульман — серед яких в середньому багато молодих людей, які забезпечують високу народжуваність, — за прогнозами збільшиться на 73%.

Число християн теж має збільшуватися, але повільніше, приблизно з тією ж швидкістю (35%), що і загальне збільшення населення Землі. В результаті, згідно з прогнозами Pew Research Center, до 2050 року число мусульман (2,8 мільярда або 30% населення) майже дорівнює числу християн (2,9 мільярда або 31%), можливо, перший раз за всю історію.

За винятком буддизму, всі світові релігії схильні хоча б до невеликого зростання в найближчі десятиліття. Кількість буддистів світу, як очікується, залишиться приблизно на тому ж рівні через низький показник народжуваності і старіння населення в таких країнах, як Китай, Таїланд та Японія.

Кількість індуїстів в усьому світі, за прогнозами, збільшиться на 34%. Іудеї, найбільша релігійна група, як очікується, зросте на 16%, з трохи більше ніж 14 мільйонів по всьому світі в 2010 році до 16,1 мільйонів у 2050 році. Про це інформує УНІАН-релігії з посиланням на inosmi.ru.