Папа: Антисемітизм протирічить християнсьим цінностям

«Якщо культура зустрічі та примирення породжує життя та спонукає до надії, то анти-культура ненависті сіє смерть і пожинає відчай», – сказав Папа Франциск, приймаючи у четвер, 9 лютого 2017 р., делегацію «Антидефамаційної ліги» – заснованої 1913 року організації, головною метою діяльності якої є боротьба з антисемітизмом.

Згадуючи минулорічні відвідини концтабору «Auschwitz-Birkenau», Папа зазначив, що «не існує відповідних слів і думок перед обличчям такої жорстокості й гріха», а залишається лише «молитва за те, щоби Бог змилувався і щоб такі трагедії більше ніколи не повторювалися». А тому, за його словами, слід і далі прямувати за закликом Папи Івана Павла ІІ допомагати одні одним «приготовляти пам’ять до виконання її необхідної ролі в процесі будування майбутнього», в якому не буде місця для «невимовного беззаконня Шоа», яке, натомість, буде «майбутнім справжньої пошани до життя і гідності кожного народу і кожної людини».

«На жаль, антисемітське наставлення, яке я вже вкотре засуджую в усіх його формах, як повністю суперечне християнським принципам і будь-якому баченню, гідному людини, ще й досі є поширеним», – зауважив Глава Католицької Церкви, наголошуючи на тому, що Церква відчуває особливий обов’язок робити все можливе для відкинення антисемітських тенденцій. А «ефективними засобами» для цього він називає «інформацію та виховання».

«Оберігати священний вимір кожного людського життя від зачаття до кінця, захищаючи його гідність – це найкращий шлях для запобігання будь-яких форм насильства. Перед обличчям надмірного насильства, що поширюється в світі, ми покликані до ще більшого ненасильства, яке не означає пасивність, але активне поширення добра. Насправді, – наголосив Папа, – якщо необхідно виполювати бур’ян зла, то ще невідкладнішим є сіяти добро: культивувати справедливість, зрощувати згоду, невтомно підтримувати інтеграцію; лише тоді зможемо зібрати плоди миру». Про це інформує Радіо Ватикан.