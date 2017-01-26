Трамп: тероризм - фундаментальна загроза свободі віросповідання

Виступаючи у Вашингтоні на щорічному Національному молитовному сніданку, президент США Дональд Трамп заявив, що тероризм є «фундаментальною загрозою свободі віросповідання» і повторив свою передвиборчу обіцянку знищити його.

«Тероризм повинен бути зупинений, і він буде зупинений. Деякий час ситуація не буде легкою, проте тероризму буде покладено край», - заявив Трамп.

Президент підкреслив, що його адміністрація розробить систему, «яка дозволить переконатися в тому, що ті, кого ми впускаємо в нашу країну, повністю поділяють наші цінності - свободу віросповідання і самовираження - і рішуче відкидають будь-які форми придушення і дискримінації».

Молитовний сніданок в Білому домі проходить з 1953 року з ініціативи некомерційної християнської організації Fellowship Foundation і групи конгресменів. У цьому щорічному заході бере участь понад три тисячі осіб, повідомляє Голос Америки.