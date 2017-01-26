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Трамп: тероризм - фундаментальна загроза свободі віросповідання
3 лютого 2017, 12:03 | Світові | 1 | | Код для блогу | |
Виступаючи у Вашингтоні на щорічному Національному молитовному сніданку, президент США Дональд Трамп заявив, що тероризм є «фундаментальною загрозою свободі віросповідання» і повторив свою передвиборчу обіцянку знищити його.
«Тероризм повинен бути зупинений, і він буде зупинений. Деякий час ситуація не буде легкою, проте тероризму буде покладено край», - заявив Трамп.
Президент підкреслив, що його адміністрація розробить систему, «яка дозволить переконатися в тому, що ті, кого ми впускаємо в нашу країну, повністю поділяють наші цінності - свободу віросповідання і самовираження - і рішуче відкидають будь-які форми придушення і дискримінації».
Молитовний сніданок в Білому домі проходить з 1953 року з ініціативи некомерційної християнської організації Fellowship Foundation і групи конгресменів. У цьому щорічному заході бере участь понад три тисячі осіб, повідомляє Голос Америки.
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- 3 лютого 2017, 19:10| Коментувати коментар
Красиво поёшь, начальник... А как оно там будет на самом деле, поживём - увидим.
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