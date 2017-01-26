Трамп: тероризм - фундаментальна загроза свободі віросповідання

3 лютого 2017, 12:03 | Світові | 1 |   | Код для блогу |  | 

Виступаючи у Вашингтоні на щорічному Національному молитовному сніданку, президент США Дональд Трамп заявив, що тероризм є «фундаментальною загрозою свободі віросповідання» і повторив свою передвиборчу обіцянку знищити його.

«Тероризм повинен бути зупинений, і він буде зупинений. Деякий час ситуація не буде легкою, проте тероризму буде покладено край», - заявив Трамп.

Президент підкреслив, що його адміністрація розробить систему, «яка дозволить переконатися в тому, що ті, кого ми впускаємо в нашу країну, повністю поділяють наші цінності - свободу віросповідання і самовираження - і рішуче відкидають будь-які форми придушення і дискримінації».

Молитовний сніданок в Білому домі проходить з 1953 року з ініціативи некомерційної християнської організації Fellowship Foundation і групи конгресменів. У цьому щорічному заході бере участь понад три тисячі осіб, повідомляє Голос Америки.

 

Трамп_1.jpg

Система Orphus
теги до статті:Дональд Трамп,Свобода віросповідання,Тероризм
Рейтинг
0
0
1коментарів

Коментарі

додати коментар 
  • Леонтій | 3 лютого 2017, 19:10
    Коментувати коментар

    Красиво поёшь, начальник... А как оно там будет на самом деле, поживём - увидим.

Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

Останні новини

Останні коментарі

  • Стефан | 3 лютого 2017, 23:15

    Украина надеется на пасторское вразумление и осуждение оккупантов Крыма и агрессоров на Донбассе для чего нет необходимости визита в страну терпящую бедствие и разорение по вине находящихся далеко за

  • edelweiss | 3 лютого 2017, 22:56

    Про дєдов, які воювали в заградотрядах і розстрільних командах, пам'ять і справді нікому не потрібна.

  • Фёдор Калашников | 3 лютого 2017, 21:14

    Знаем мы эти еврейские штучки типа назвать оппонента "антисемитом". Я не ведусь. Назвать вальцмана вальцманом - это не антисемитизм, как если назвать Иванова Ивановым - не русофобия.

  • Леонтій | 3 лютого 2017, 21:03

    "Но вальцман вам скажет, что "гэрои не вмырают". Вот из Вас, ув. тролль Фёдор Калашников, и "вылезла" эта Ваша ИСТИННАЯ - заядло-антисемитская и злобно-украинофобная

  • Фёдор Калашников | 3 лютого 2017, 20:28

    Что за клоун в камуфляже на фото? От кого от маскируется среди икон? Военное духовество известно с давних времен, вот тольки одевать форму вместо рясы раньше как-то никому в голову не приходило. Если

Популярні статті місяця