Влада Єгипту легалізує християнські церкви-самобудови

3 лютого 2017, 11:35 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Єгипет.jpgПрем'єр-міністр Єгипту Шериф Ісмаїл заявив про прийняте урядом рішення легалізувати статус християнських церков, споруджених без узгодження з владою. В першу чергу Каїр створить спеціальний комітет, до якого увійдуть представники міністерств будівництва, міського планування, старожитностей, юстиції, оборони. Про це повідомляє УНІАН-релігії, посилаючись на єгипетську газету Al-Ahram.

Також в комісії будуть засідати спецслужби, парламентарії та представники церков. До завдання комісії увійде вивчення та легалізація заяв християнських громад Єгипту на визнання споруд культовими.

Ініціатива уряду реалізується в рамках закону про регулювання будівництва та реставрації церков, схваленої президентом Єгипту Абдель Фаттахом аль-Сісі у вересні 2016 року. Поява спеціального закону та створення комітету свідчить про глибину проблеми.

Сьогодні близько 10-15 % з 90-мільйонного населення Єгипту становлять християни-копти - представники однієї з найдавніших гілок християнства.

У 1934 році МВС країни додало до законодавства так звані "10 правил", які забороняли будівництво християнських храмів близько каналів, шкіл, урядових установ, житлових кварталів. Такі заборони де-факто позбавили християн можливості зводити церкви будь-де, крім пустелі.

Кожне погодження будівництва затягувалось на кілька років, причому з непередбачуваним результатом. Тому християнські громади часто починали зводити храми без дозволу або використовували для молитовних зібрань не призначені для цього приміщення. Крім того, існує проблема відновлення церков, зруйнованих в результаті антихристиянських погромів під час "арабської весни".

За статистикою 2011 року, в Єгипті було 108 тисяч мечетей і 2 869 церков. Політика влади Єгипту, після приходу до влади аль-Сісі в 2014 році, спрямована на міжконфесійне примирення.

7 січня 2017 року президент аль-Сісі відвідав Різдвяну літургію в коптському кафедральному соборі в Каїрі. Під час виступу після служби він пообіцяв побудувати "найбільший в Єгипті коптський храм", причому заявив, що він особисто виділить на будівництво понад 5 тисяч доларів.

Мова йде про створення нової столиці Єгипту, яка зараз будується неподалік від Каїра, її інавгурація запланована на 2018 рік.

У новому місті, за словами президента, також зведуть найбільшу в Єгипті мечеть. Втім, незважаючи на ініціативи влади, копти, звикші за сторіччя ущемлень, поки мають сумніви. На їхню думку, є дуже багато технічних деталей, що дозволяють вигадувати причини, щоб відмовити у дозволі на будівництво церков.



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