Затриманому за напад у мечеті в Квебеку висунули звинувачення

31 січня 2017, 11:40 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Канаді затриманому після стрілянини у мечеті в Квебеку, внаслідок якої загинули шість осіб, 27-річному Олександру Біссоннетту висунули звинувачення за 11 пунктами. Про це повідомив телеканал CBC, інформує Zaxid.net.

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Шість із них – це звинувачення у вбивстві, ще п’ять – спроби заподіяння смерті з використанням зброї.

Представник місцевої поліції Каміль Абель заявила, що за підсумками розслідування чоловікові також можуть висунути звинувачення у тероризмі.

За інформацією поліції, за підозрою у нападі на мечеть у Квебеку затримали двох чоловіків – Олександр Біссоннет і Мохамед Хадір. Хадіра пізніше перевели у статус свідка.

CBC зазначив, що Біссоннет був студентом гуманітарного факультету університету Лаваля.

Стрілянина у мечеті в Квебеку сталася у неділю ввечері, коли в ній перебували близько 40 осіб. Шестеро з них загинули, ще вісім отримали поранення. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав подію «терористичною атакою на мусульман». Розслідуванням нападу займається антитерористичний підрозділ поліції Квебеку.

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теги до статті:Канада,Релігійна нетерпимість,Скандали, кримінал,Тероризм
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    Останні коментарі

    • Тарасій | 31 січня 2017, 12:06

      Я буду тут дуже нетолерантним, бо хочеться відповідати не словесно, а фізично. Я розумію весь цинізм цього запитання. Бо легко тут брехати і маніпулювати словесами - а поїдьте і покажіть приклад.

    • Леонтій | 31 січня 2017, 11:02

      А Ви, шановний Fr. Valerii, вже відвідали цей регіон? Чи тільки збираєтеся?

    • Fr. Valerii | 31 січня 2017, 10:52

      Шевчук, як ніхто інший, ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ відвідати Луганськ, де він служив у радянському війську у ВВАУШ (Вище Ворошиловградське Авіаційне Училище Штурманів).

    • Леонтій | 31 січня 2017, 10:41

      Автор цих світлин стверджує, що фото не піддавалися обробці у програмі «Photoshop» і є абсолютно чистими.

    • Леонтій | 31 січня 2017, 10:21

      У цьому визначені геноциду, на жаль, є деякі недоліки. По-перше, не дуже ясно, як саме слід розуміти оте "часткове" цілеспрямоване знищення? Тобто, яка саме частка: 1/2, 1/3, 1/4? А,

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