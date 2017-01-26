Затриманому за напад у мечеті в Квебеку висунули звинувачення

У Канаді затриманому після стрілянини у мечеті в Квебеку, внаслідок якої загинули шість осіб, 27-річному Олександру Біссоннетту висунули звинувачення за 11 пунктами. Про це повідомив телеканал CBC, інформує Zaxid.net.

Шість із них – це звинувачення у вбивстві, ще п’ять – спроби заподіяння смерті з використанням зброї.

Представник місцевої поліції Каміль Абель заявила, що за підсумками розслідування чоловікові також можуть висунути звинувачення у тероризмі.

За інформацією поліції, за підозрою у нападі на мечеть у Квебеку затримали двох чоловіків – Олександр Біссоннет і Мохамед Хадір. Хадіра пізніше перевели у статус свідка.

CBC зазначив, що Біссоннет був студентом гуманітарного факультету університету Лаваля.

Стрілянина у мечеті в Квебеку сталася у неділю ввечері, коли в ній перебували близько 40 осіб. Шестеро з них загинули, ще вісім отримали поранення. Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав подію «терористичною атакою на мусульман». Розслідуванням нападу займається антитерористичний підрозділ поліції Квебеку.