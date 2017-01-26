В Австрії заборонили носити паранджу у громадських місцях

31 січня 2017, 11:26 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

«Заборона антисоціальних символів, таких як паранджа, сприятиме інтеграції», – впевнений міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц, повідомляє Die Welt.

Учора пізно ввечері правоцентристська Австрійська народна партія (АНП) і Соціал-демократична партія (ОГП) домовилися про план реформ уряду, спрямований на створення нових робочих місць, економічне зростання та освіту.

План містить заходи безпеки з посилення контролю за особами, які шукають притулку. Програма інтеграції передбачає обовʼязкове вивчення німецької, а також заборону паранджі, повідомляє Еспресо.TV.

Система Orphus
теги до статті:Австрія,Мусульмани,Паранджа
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • Тарасій | 31 січня 2017, 12:06

      Я буду тут дуже нетолерантним, бо хочеться відповідати не словесно, а фізично. Я розумію весь цинізм цього запитання. Бо легко тут брехати і маніпулювати словесами - а поїдьте і покажіть приклад.

    • Леонтій | 31 січня 2017, 11:02

      А Ви, шановний Fr. Valerii, вже відвідали цей регіон? Чи тільки збираєтеся?

    • Fr. Valerii | 31 січня 2017, 10:52

      Шевчук, як ніхто інший, ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ відвідати Луганськ, де він служив у радянському війську у ВВАУШ (Вище Ворошиловградське Авіаційне Училище Штурманів).

    • Леонтій | 31 січня 2017, 10:41

      Автор цих світлин стверджує, що фото не піддавалися обробці у програмі «Photoshop» і є абсолютно чистими.

    • Леонтій | 31 січня 2017, 10:21

      У цьому визначені геноциду, на жаль, є деякі недоліки. По-перше, не дуже ясно, як саме слід розуміти оте "часткове" цілеспрямоване знищення? Тобто, яка саме частка: 1/2, 1/3, 1/4? А,

    Популярні статті місяця