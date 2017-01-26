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В Ізраїлі Головний рабинат вимагає скасувати "розширення" Стіни плачу
31 січня 2017, 11:10 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Лідери релігійних партій і Головний рабинат знову вимагають від уряду скасувати угоду з приводу розширення майданчика для паломників біля Західної стіни Храму, як "несумісне з рішенням Головного рабинату Ізраїлю". Про це повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на 9 канал.
Знову сформульована вимога стала підсумком зустрічі глави Шаса, міністра Ар'є Дері, міністра Яакова Ліцмана і депутата Кнесету Моше Гафні з "Яадут ха-Тора" з головними рабинами Ізраїлю Давидом Лау і Іцхаком Йосефом.
В обговоренні проблеми також взяли участь міністр сільського господарства Урі Аріель (Єврейськийдім), міністр у справах релігій Давид Азулай (ШАС), головний рабин Стіни плачу Шмуель Рабинович, колишній головний рабин Старого міста Єрусалима Авігдор Небензал та інші.
Крім вимоги скасувати схвалений порядок відвідування головної єврейської святині, що дає можливість проводити біля Стіни плачу релігійні обряди і церемонії не тільки ультраортодоксам, а й представникам інших течій юдаїзму, включаючи організацію Жінки Стіни, лідери ультраортодоксальних партій також вирішили наполягати на можливості зовнішнього юридичного представництва в Верховному суді , котрий не залежить від думки Головного рабинату.
Варто відзначити, що з вимогою скасування прийнятої раніше угоди представники релігійних кіл виступали як мінімум тричі, але при цьому не робили спроб розвалити уряд. В даний час порядок відвідування Західної стіни не регулюється законодавством, що неодноразово раніше призводило до сутичок і масових заворушень біля Стіни плачу.
Як йдеться у повідомленні, ухвалений план відкриття третьої ділянки ( "Езрат Ісраель") біля Стіни плачу, де можуть молитися разом представники ліберальних течій юдаїзму – реформістської і консервативної, а також організації Жінки Стіни, здавалося б, став компромісом для всіх зацікавлених сторін. Погодившись спочатку з "меншим злом" (так ортодокси назвали прийняту угоду), представники релігійних кіл Ізраїлю, схоже, просто взяли перепочинок, щоб в "грі з урядом" "дістати цей козир" в більш відповідний момент.
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