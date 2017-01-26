У Квебеку в мечеті влаштували стрілянину: 6 людей загинули

У канадському місті Квебек сталась стрілянина у мечеті, де під час вечірньої молитви перебували близько 40 осіб. За попередніми даними, шестеро людей загинули. Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, нападників було троє. У місцевій поліції підтвердили факт стрілянини. «Є багато жертв ... Є загиблі», – заявив представник поліції Квебеку.

У той же час, як канал CBC, з посиланням на свідка атаки, повідомив про двох нападників, які були затримані.

Свідок також зазначив, що у нападників був квебекський акцент. «Вони відкрили вогонь і кричали: «Аллах Акбар!». Кулі влучили в людей, які молилися», – розповів очевидець.

Наразі залишається невідомою точна кількість поранених, яких відправили у різні лікарні Квебека.

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо висловив співчуття близьким тих, хто загинув у результаті «боягузливого нападу» на мечеть в Квебеку.

Міністр громадської безпеки підтвердив, що поліцейські підрозділи долучили до боротьби з тероризмом.