Ватикан припинить карбування монети євро із зображенням Папи Франциска

30 січня 2017, 09:25 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Ватикан на початку березня перестане карбувати монети євро з зображенням Папи Римського Франциска, тепер на них буде тільки герб та зірки Європейського Союзу.

Папа Римський Франциск, відомий як "Папа бідних", виступає проти негативної влади грошей. Угода між валютним союзом ЄС та Італією включає в себе квоту карбування монет євро спеціально для Ватикану.

Перша щорічна серія папських монет із зображенням папи Івана Павла ІІ стала випускатися з 1 березня 2002 року. Монети із зображенням Франциска стали карбувати з 2014 року невеликим тиражем, після чого вони відразу стали цінністю для колекціонерів, повідомляє ZN.UA.

 

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теги до статті:ЄС,Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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    • keleynik | 29 січня 2017, 18:14

      Амінь.

    • edelweiss | 29 січня 2017, 15:44

      Після московської агресії спільного в України та Московії більше немає нічого.

    • Леонтій | 29 січня 2017, 15:04

      http://risu.org.ua/ua/index/blog/~lustrum/65864/

    • b111 | 29 січня 2017, 08:33

      Пора на процедури... не раз говорили тобі розумні люди. ДОСЛУХАЙСЯ.

    • Михаил | 29 січня 2017, 00:49

      Пока у власти Путин, цивилизованные люди не могут жить спокойно. Правильно говорит Порошенко, тоталитарные режимы порождают преступления против человечества и катастрофы цивилизаций.

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