Ватикан припинить карбування монети євро із зображенням Папи Франциска

Ватикан на початку березня перестане карбувати монети євро з зображенням Папи Римського Франциска, тепер на них буде тільки герб та зірки Європейського Союзу.

Папа Римський Франциск, відомий як "Папа бідних", виступає проти негативної влади грошей. Угода між валютним союзом ЄС та Італією включає в себе квоту карбування монет євро спеціально для Ватикану.

Перша щорічна серія папських монет із зображенням папи Івана Павла ІІ стала випускатися з 1 березня 2002 року. Монети із зображенням Франциска стали карбувати з 2014 року невеликим тиражем, після чого вони відразу стали цінністю для колекціонерів, повідомляє ZN.UA.