Дональд Трамп відновив заходи із боротьби з абортами в США

Новообраний президент США Дональд Трамп заборонив держфінансування іноземних організацій, які поширюють інформацію про аборти під час консультацій жінок з планування сім'ї. Про це повідомляє Huffington Post, інформує Zaxid.net.

Зокрема, своїм указом Трамп скасував рішення свого попередника Барака Обами, який зняв цю заборону в 2009 році.

Зауважимо, що закон про заборону фінансування організацій, які поширюють інформацію про аборти, ввів президент Рональд Рейган ще в 1984 році. Як правило, наступні президенти, які були кандидатами від Демократичної партії США, скасовували його. Зокрема вона була скасована під час президентства демократа Білла Клінтона і відновлена під час каденції республіканця Джорджа Буша молодшого. За каденції Барака Обами від Демократичної партії заборона була скасована.

Зазначимо, що під час проведення виборчої кампанії Трамп заявляв, що у випадку введення в США заборони на аборти, жінки будуть нести покарання за їхнє вчинення, хоч пізніше зазначив, що більше покарання нестимуть лікарі.

До слова, Дональд Трамп підписав заборону через день після річниці історичного рішення Верховного Суду США від 22 січня 1973 року у справі «Roe vs Wade», яке легалізувало аборти в США. Саме тоді суд постановив, що жінка має право перервати вагітність за власним бажанням до тих пір, поки плід не стане життєздатним. У контексті даного рішення під життєздатністю мається на увазі автономність, «здатність існувати поза материнським організмом, в тому числі при медичній підтримці». Зразковим терміном досягнення автономності є 7 місяців (28 тижнів), однак в окремих випадках він може бути знижений до 24 тижнів.