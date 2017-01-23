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Папа Римський застеріг від посилення популізму в Європі
23 січня 2017, 10:03 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Нинішні тенденції посилення популізму в Європі - дуже небезпечні, адже й Адольф Гітлер не захопив владу, а був обраний народом, застерігає Папа Римський Франциск.
Папа Римський Франциск вбачає паралелі між нинішнім зміцненням позицій популістських рухів в Європі та історичними подіями в Веймарській республіці на початку 1930-х років. Про це глава Римо-Католицької Церкви заявив в інтерв'ю іспанській газеті El Pais, повідомляє DW.
"Гітлер не захопив владу, його обрав народ і він завдав народу величезних збитків. Під час кризи ми часто не в змозі тверезо мислити", - попередив Франциск.
1933 рік у Німеччині був "типовим", вважає Папа Римський. Країна переживала кризу та шукала ідентичність.
"А тоді прийшов цей харизматичний лідер та пообіцяв дати їм (німцям. - Ред.) ідентичність. Але він дав їм спотворену ідентичність, і нам відомо, що трапилось потім", - сказав Глава Римо-Католицької Церкви.
На думку понтифіка, люди нині "за допомогою стін та колючого дроту намагаються захиститися" від тих, хто, як вони вважають, загрожує "відібрати їхню ідентичність". Хоч це й не означає, що національні кордони не слід контролювати, зазначив Папа Римський. Країни, яким загрожує тероризм, мають підстави навіть для суворішого контролю, наголосив Франциск, також зауваживши, що "жодна країна не має позбавляти своїх громадян права на діалог з сусідами".
Водночас Глава Римо-Католицької Церкви закликав Європу робити більше для інтеграції біженців. Інакше європейській спільноті може загрожувати формування нових гетто, подібних до комуни Моленбек в Брюсселі, населеній переважно вихідцями з африканських країн, наголосив Франциск.
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