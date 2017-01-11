У 2017 році Саудівська Аравія прийме понад 2,5 млн паломників

12 січня 2017, 10:46 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

У новому році Саудівська Аравія має намір прийняти на хадж понад 2,5 мільйонів паломників. Це – на 800 тисяч більше, ніж у році минулому. Про це заявив міністр культури та інформації Саудівської Аравії Аділь бен Зейд ат-Тарифи, повідомляє Islam-today.

«Збільшення числа паломників ми плануємо досягти, в основному, за рахунок паломників з-за кордону. Можливим це стало завдяки тому, що вже найближчим часом будуть зняті обмеження, що діяли в зв'язку з роботами з реалізації програми розширення території Забороненої мечеті», – зазначив він.

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теги до статті:Саудівська Аравія,Хадж
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