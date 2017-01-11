У 2017 році Саудівська Аравія прийме понад 2,5 млн паломників

У новому році Саудівська Аравія має намір прийняти на хадж понад 2,5 мільйонів паломників. Це – на 800 тисяч більше, ніж у році минулому. Про це заявив міністр культури та інформації Саудівської Аравії Аділь бен Зейд ат-Тарифи, повідомляє Islam-today.

«Збільшення числа паломників ми плануємо досягти, в основному, за рахунок паломників з-за кордону. Можливим це стало завдяки тому, що вже найближчим часом будуть зняті обмеження, що діяли в зв'язку з роботами з реалізації програми розширення території Забороненої мечеті», – зазначив він.