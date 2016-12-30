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У 2016 році було вбито 14 католицьких священиків
2 січня 2017, 08:41 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Протягом 2016 року у всьому світі було жорстоко вбито 14 католицьких священиків, 9 черниць, семінарист і четверо пастирських служителів - мирян.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Радіо Ватикану з посиланням на дані католицького інформаційного агентства Fides.
12 з них загинули насильницькою смертю на американському континенті; в Європі, у Північній Франції жертвою терористів став отець Жак Амель, якого вбили при вівтарі під час меси.
Більшість пастирських працівників були вбиті внаслідок спроби крадіжки або грабежу. Йдеться також про ситуації, коли загиблі священики, монахині та миряни викривали несправедливість і корупцію, дбали про найбільш нужденних; деякі з служителів загинули від рук тих, кому допомагали.
У доповіді агентства Fides згадується про трьох священиків, викрадених і вбитих в Мексиці, ймовірно, за їх відданість боротьбі з незаконним обігом наркотиків, а також про мексиканського священика Хосе Луїса Санчеса Руїса, викраденого, а потім відпущеногоу з явними ознаками катувань. Напередодні викрадення цьому священикові неодноразово погрожували за його різку критику місцевої корупції і злочинності.
Інші пастирські служителі загинули в Бразилії, Венесуелі, Колумбії, Гаїті та Сполучених Штатах Америки.
В Африці священики, монахині та працівники благодійного фонду «Карітас» втратили життя в результаті нападів в Нігерії, Південному Судані і Конго.
На азіатському континенті пастирські служителі були вбиті на Філіппінах, в Індонезії, Сирії, а також у Ємені: у цій країні нещодавно загинули чотири черниці-місіонерки.
Крім того, в доповіді висловлюється стурбованість за долю викрадених пастирських служителів, про яких немає ніяких звісток.
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