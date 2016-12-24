З 2017 року церква Норвегії буде офіційно відокремлена від держави

Норвезький уряд та Церква будуть офіційно розділені з 1 січня 2017 року. Разом держава і церква співіснувала 500 років.

Про це повідомляє «Преса України» з посиланням на сайт The Local.

Процес відмежування цих двох інстанцій розпочався ще 8 років тому. І лише на початку наступного 2017 року парламент Норвегії офіційно завершить розділення церкви та держави.

Як повідомили, представників церкви – 1250 священиків та єпископів скандинавської країни – більше не будуть вважати державними чиновниками, яких призначає на посади король.

Йенс-Петер Йонсен, голова Нацради Церкви сказав: «Перед нами постали найбільші організаційні церковні зміни ще з часів Реформації. Ці зміни сприятимуть створенню чіткого поділу між церквою і державою».

Однак, певна частина норвежців не вірять у те, що у 2017 році таки відбудеться цілковите розмежування.

«Реального розмежування не буде. Парламент цього разу пройшов частину шляху, але не достатньо далеко», - зауважила генсекретар Норвезької гуманістичної асоціації Крістін Майл.

Майл та її однодумці запевнили, що поки в Конституції не внесено поправок, церква залишиться державною.

«Доки в Конституції написано, що Церква Норвегії є норвезькою національною церквою, і що вона має підтримуватись державою, ми ще маємо державну церкву», - наголосила генеральний секретар Норвезької гуманістичної асоціації.

Зауважимо, у 2 статті розділу А Конституції Норвегії сказано, що кожен громадянин має право на вільне віросповідання. Зокрема там же зазначено, що євангельське лютеранство є державною релігією Норвегії. За офіційними даними, лютеранство сповідують 82,7% населення, зокрема король та половина міністрів. Однак, лише 2% населення регулярно відвідують богослужіння.