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У Росії спалили Біблії за "антитерористичним" законом
28 грудня 2016, 12:07 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
У Росії спалюють Біблії за "антитерористичним" законом Ірини Ярової. Про це повідомляє ESPRESO.TV з посиланням на російські ЗМІ.
Причиною для відповідного рішення було те, що на книгах не було маркування від релігійної організації, як це передбачено в "антитерористичному" законі Ірини Ярової.
За інформацією ЗМІ, випуском літератури релігійної тематики займалася організація "Армія порятунку". Працівники прокуратури забрали книги, які порушували закон, під час проведення перевірок. Суд прийняв рішення знищити чотири англомовні Біблії та російську. До того ж, ще більше 100 релігійних видань потраплять під утилізацію.
Відзначається, що маркування літератури є обов'язковим з липня 2016 року відповідно до "закону Ярової".
У Російській Православній Церкві вже засудили рішення суду Владивостока, який постановив знищити 40 примірників Біблії, які вилучили у "Армії порятунку" через відсутність маркування.
Голова юридичної служби Московської патріархії Ксенія Чернега заявила газеті "Ведомости", що знищення книги за законом про місіонерську діяльність - це "велике перебільшення". Вона зазначила, що "Армія порятунку" не була видавцем книги і не відповідала за її маркування.
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