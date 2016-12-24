У Росії спалили Біблії за "антитерористичним" законом

Історія приєднання Київської митрополії до Російської Церкви у 1686 році оповита безліччю міфів і маніпуляцій. Про те, які канонічні наслідки цього акту, у зв'язку з якими подіями і на яких умовах це відбувалося, чи були схожі прецеденти, і чим може в перспективі завершитися український міжцерковний конфлікт, РІСУ поговорила з Костянтином ВЄТОШНІКОВИМ.

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Біблія говорить про першопричини хворіб і про смерть як перехід до вічного життя, — о. д-р Іван Січкарик

Під час хвороб, страждань і випробувань ми поступово готуємося до нового життя, пояснює о. д-р біблійного богослов’я Іван СІЧКАРИК. Яким є біблійний вимір здоров’я, де межа між медициною та вірою, як правильно говорити зі смертельно хворими людьми, — далі у розмові.