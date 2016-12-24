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Патріарха Грузії обстежили у клініці
28 грудня 2016, 11:30 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Католикоса-Патріарха всієї Грузії Ілію II обстежили в центрі Фрідона Тодуа. Як повідомляє лікар патріарха Цісана Шартава, Ілія ІІ вже покинув клініку, передає УНН із посиланням на "Грузія.Online".
За її словами, Святіший був доставлений в центр для проведення обстеження, оскільки відчував невеликий дискомфорт через жовчнокам’яну хворобу.
“Для превенції ми провели дослідження і побачили, що жовчний міхур подразнений. Фахівці обговорять, з’ясується, чи зміниться тактика лікування. Він сам встав і вже повертається в патріархію. На тлі вірусної інфекції можуть активізуватися можливі ускладнення. Тому для профілактики проведено обстеження”, — повідомила Ц.Шартава.
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