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Археологи виявили нові сувої Мертвого моря
28 грудня 2016, 10:15 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Археологи з Ізраїлю виявили нові сувої Мертвого моря на території печери черепів, яка розташована недалеко від узбережжя, повідомляє vistanews.ru.
Знахідка являє собою набір фрагментів сувоїв, символи на яких написані невідомою мовою.
Сувої Мертвого моря, які вдалося виявити ізраїльським археологам, призвели до хвилювань серед фахівців. Можливо, що вони написані на івриті або арамейською мовою, але фахівці не виключають варіант, що все це написано невідомою досі науці мовою. Цікаво, що перші сувої були знайдені зовсім випадково. Пастух бедуїнів повідомив про те, що, кинувши камінь вглиб печери недалеко від Кумрана, почув незвичайний тріск. Виявилося, що камінь потрапив в глек, усередині якого і знаходилися сувої Мертвого моря.
З 1947 року по 1956 року в Юдейській пустелі вдалося знайти 870 сувоїв, частина з яких зараз є аналогом відомих в світі десяти заповідей. Крім того, частина знайдених сувоїв зберегла свій первісний розмір, а деякі сувої були знайдені у вигляді фрагментів або були повністю знищені часом.
Археологи виявили цінні для науки сувої в незвичайному вигляді, всі вони лежали в печері в одній купі, ймовірно, внаслідок дій мародерів. Наукова експедиція готувалася ще навесні і результати дуже цікавили місцеву владу. Крім сувоїв були виявлені стародавні намиста, гребені, тканини і посуд.
Нова знахідка ізраїльських археологів піддасться ретельному вивченню та аналізу, і, можливо, вченим вдасться розпізнати по тексту, якою мовою вони написані. Фахівці відзначають, що скористаються для цього вже знайденими і розшифрованими сувоями.
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