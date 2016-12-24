У Різдвяному посланні "Urbi et Orbi" Папа побажав відновлення миру на сході України

25 грудня 2016, 14:06 | Світові | 1 |   | Код для блогу |  | 

У своєму традиційному Різдвяному послання "Urbi et Orbi" Папа Франциск побажав миру усім народам і особливо тим, які нині зазнають страшні страждання від воєн. Згдав потифік і про Україну.

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У своїй промові Папа Римський, зокрема, звернув увагу на жахіття в Алеппо, тероризм у Нігерії, він закликав віднайти єдність і згоду в Іраці, Лівії, Ємені та знайти порозуміння на Святій Землі. Побажав Римський Архиєреей також і відновлення миру в Україні.

«Мир чоловікам і жінкам, що досі страждають від наслідків конфлікту в Східній Україні, де невідкладним є спільне бажання принести полегшення населенню та виконати взяті на себе зобов’язання», - зазначив Папа.

Понтифік висловив сподівання, що світова спільнота докладе зусилля, щоби зупинити кровопролиття у всіх гарячих точках світу.

«Мир на землі всім людям доброї волі, які щодня терпеливо й непомітно трудяться в родинах і суспільстві, щоб будувати людяніший і справедливіший світ, підтримувані переконанням в тому, що тільки мир є запорукою благополучнішого майбутнього для всіх», - сказав Святіший Отець.

 

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теги до статті:Urbi et Orbi «Граду та миру»,Різдво,Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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Коментарі

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  • Леонтій | 25 грудня 2016, 15:42
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    "Понтифік висловив сподівання, що світова спільнота докладе зусилля, щоби зупинити кровопролиття у всіх гарячих точках світу." Разом з тим ось що казав та наголошував Своїм учням - і саме з цього приводу - Син Божий: "Також почуєте про війни і чутки про війни. Глядіть не жахайтесь, бо належить усьому тому бути, та це ще не кінець. Повстане бо народ на народ і царство на царство; і будуть голод, моровиці і землетруси у різних місцях; усе ж це - лише початок хвороб. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас; і вас зненавидять усі народи через ім'я Моє" (Мт.24:6-9). Як чітко бачимо, якраз нині - причому, особливо зловісно й тривожно - і збувається це та низка інших Ісусових пророцтв про характерні "знамення" Його Другого "пришестя і кінця віку" (Мт.24:3). А от щодо, зокрема, побажань глави Ватиквну "знайти порозуміння на Святій Землі", то тут Слово Боже взагалі - БАГАТОРАЗОВО та вельми ясно й дуже КОНКРЕТНО - акцентує, що на Святій Землі та довкіл неї ЖОДНОГО "порозуміння" й замирення між ворогуючими сторонами - аж до Другого пришестя Спасителя Христа - НІЯК не станеться! Радше зовсім НАВПАКИ! Іншими словами, там, у керівних ватиканських верхах, читають і тлумачать Біблію, але, вочевидь, не все - як слід і належить - розуміють та усвідомлюють... А, відтак, і сіють різні - начебто добрі й шляхетні, але цілковито марні та нездійсненні ілюзії, утопії і плани...

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