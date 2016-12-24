- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Різдвяному посланні "Urbi et Orbi" Папа побажав відновлення миру на сході України
25 грудня 2016, 14:06 | Світові | 1 | | Код для блогу | |
У своєму традиційному Різдвяному послання "Urbi et Orbi" Папа Франциск побажав миру усім народам і особливо тим, які нині зазнають страшні страждання від воєн. Згдав потифік і про Україну.
У своїй промові Папа Римський, зокрема, звернув увагу на жахіття в Алеппо, тероризм у Нігерії, він закликав віднайти єдність і згоду в Іраці, Лівії, Ємені та знайти порозуміння на Святій Землі. Побажав Римський Архиєреей також і відновлення миру в Україні.
«Мир чоловікам і жінкам, що досі страждають від наслідків конфлікту в Східній Україні, де невідкладним є спільне бажання принести полегшення населенню та виконати взяті на себе зобов’язання», - зазначив Папа.
Понтифік висловив сподівання, що світова спільнота докладе зусилля, щоби зупинити кровопролиття у всіх гарячих точках світу.
«Мир на землі всім людям доброї волі, які щодня терпеливо й непомітно трудяться в родинах і суспільстві, щоб будувати людяніший і справедливіший світ, підтримувані переконанням в тому, що тільки мир є запорукою благополучнішого майбутнього для всіх», - сказав Святіший Отець.
Рейтинг
0
0
додати коментар
- 25 грудня 2016, 15:42| Коментувати коментар
"Понтифік висловив сподівання, що світова спільнота докладе зусилля, щоби зупинити кровопролиття у всіх гарячих точках світу." Разом з тим ось що казав та наголошував Своїм учням - і саме з цього приводу - Син Божий: "Також почуєте про війни і чутки про війни. Глядіть не жахайтесь, бо належить усьому тому бути, та це ще не кінець. Повстане бо народ на народ і царство на царство; і будуть голод, моровиці і землетруси у різних місцях; усе ж це - лише початок хвороб. Тоді видаватимуть вас на муки і вбиватимуть вас; і вас зненавидять усі народи через ім'я Моє" (Мт.24:6-9). Як чітко бачимо, якраз нині - причому, особливо зловісно й тривожно - і збувається це та низка інших Ісусових пророцтв про характерні "знамення" Його Другого "пришестя і кінця віку" (Мт.24:3). А от щодо, зокрема, побажань глави Ватиквну "знайти порозуміння на Святій Землі", то тут Слово Боже взагалі - БАГАТОРАЗОВО та вельми ясно й дуже КОНКРЕТНО - акцентує, що на Святій Землі та довкіл неї ЖОДНОГО "порозуміння" й замирення між ворогуючими сторонами - аж до Другого пришестя Спасителя Христа - НІЯК не станеться! Радше зовсім НАВПАКИ! Іншими словами, там, у керівних ватиканських верхах, читають і тлумачать Біблію, але, вочевидь, не все - як слід і належить - розуміють та усвідомлюють... А, відтак, і сіють різні - начебто добрі й шляхетні, але цілковито марні та нездійсненні ілюзії, утопії і плани...
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Владика УГКЦ Борис (Ґудзяк) закликав духовенство Церков України замислитись про єдину дату святкування Різдва | 25 грудня 2016, 15:46 | Релігійні свята і традиції |
У Різдвяному посланні "Urbi et Orbi" Папа побажав відновлення миру на сході України | 25 грудня 2016, 14:06 | Світові |
Секретар РНБО пропонує святкувати Різдво разом з усім цивілізованим світом | 25 грудня 2016, 13:24 | Релігійні свята і традиції |
25 грудня – Різдво Христове за Григоріанським і Новоюліанським календарями | 25 грудня 2016, 12:29 | Релігійні свята і традиції |
У центрі Одеси встановили Різдвяний вертеп | 25 грудня 2016, 11:57 | Релігійні свята і традиції | |
Останні коментарі
- 25 грудня 2016, 23:25
Якщо ми говоримо про григоріанський календар то постійно нібито по неосвіченності забуваймо про новоюліанський календар, котрий так саме саме сьогодні визначає РІЗДВО ХРИСТОВЕ. І якщо так вже |
- 25 грудня 2016, 20:31
Ой, справді за Юліанським календарем, вибачте будь ласка, вже зовсім запутався, і дякую за виправлення! |
- 25 грудня 2016, 19:07
Саме сьогодні в день Різдва за григоріанським календарем ішов пішки по центрі міста Cheb (Eger) в Чеській Республіці. Там на хідники виставлені хронологія важливих подій міста (від 1066 до сьогодні). |
- 25 грудня 2016, 18:07
Та ні! Я ж НІКОГО і НІЯК не звинувачую і не підозрюю у НАГЛОМУ й СВІДОМОМУ служінні інтересам Кремля! Але тут воно так ОБ'ЄКТИВНО, по суті цих подій, виходить, що безумовну "рибку" у |
- 25 грудня 2016, 17:50
Згоден, що розкручування календарного питання ні до чого хорошого не призведе. Але бачити всюду агентів Кремля - це вже якась загальноукраїнська параноя. Гудзяк, як так розумію, теж агент ФСБ? |
Популярні статті місяця
12 грудня 2016, 13:39 | Анонси | 16 грудня 2016, 12:03
В УКУ відбудеться науково-практична конференція “Бог на Майдані: реальність чи міф?”
9 грудня 2016, 14:12 | Релігія і політика | 14 грудня 2016, 21:31
Патріарх Філарет пояснив, чому Росія так б'ється за українську Церкву
5 грудня 2016, 13:26 | Соцопитування | 7 грудня 2016, 11:03
Майже половина православних українців хоче Єдиної Помісної Православної Церкви, – соцопитування
1 грудня 2016, 11:34 | Суспільство-дайджест | 3 грудня 2016, 16:20
6 грудня 2016, 15:29 | Тероризм | 7 грудня 2016, 19:29
У Горлівці в Адвентистів Сьомого Дня відібрали храм та конфіскували усе майно
Коментарі