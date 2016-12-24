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У Європі на Різдво і Новий рік посилили заходи безпеки
25 грудня 2016, 11:26 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Теракт у Берліні змусив країни Європи переглянути заходи безпеки на час зимових свят. Особливу увагу приділили охороні місць скупчення великої кількості людей, повідомляє DW.
Європейські країни після теракту в Берліні посилили заходи безпеки на час свят. В атаці вантажівки, яка врізалася у натовп на різдвяному ярмарку в німецькій столиці, загинуло 12 осіб, близько п'яти десятків - поранені.
Німецька поліція повідомляє про посилені заходи безпеки в аеропортах, на вокзалах, а також на кордонах під час свят. Представниця Федеральної поліції Хелві Абс у суботу, 24 грудня, зазначила, що збільшена кількість нарядів, і усі поліцейські мають при собі зброю та вдягнуті у куленепробивні жилети. "Подальші дані щодо забезпечення заходів безпеки не надаються з тактичних міркувань", - додала представниця поліції.
Влада Рима заборонила в'їзд вантажівок у центр міста на 24-26 грудня та з 31 грудня по 6 січня. Виняток зроблять лише для доставки продуктів, медикаментів, пошти та інкасаторських машин. На 350 ринках міста посилили поліцейський контроль. В якості запобіжного заходу міська влада також заборонила феєрверки на Новий рік. Заходи безпеки посилили в інших містах Італії, зазначає агенція dpa.
В Іспанії регіональним правоохоронним органам розіслали рекомендації щодо посилення контролю в громадських місцях. Зокрема, пропонується встановлювати загородження чи використовувати патрульні машини як бар'єри на вході до місць великого скупчення людей.
Французька влада посилила охорону найбільш популярних різдвяних ярмарків у країні. Керівник національної поліції країни Жан-Марк Фалькон в інтерв'ю газеті Journal du Dimanche зазначив, що цьогоріч на святкових ринках працює не лише поліція, але й спеціальні загони для "практично миттєвих відповідних дій" у разі екстреної ситуації.
Поліція Великобританії переглянула свій план організації безпеки у місцях масового зібрання людей. На різдвяні ярмарки відрядили більше поліцейських. Крім того, як передає інформагентство AFP, протягом трьох місяців перекриватимуть дороги до Букінгемського палацу на час зміни варти - з 10:45 до 12:30 за місцевим часом.
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