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В Єрусалимі знайшли уламок 2100-річної чаші
23 грудня 2016, 12:20 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
У єрусалимському Місті Давида археологи знайшли уламок стародавньої чаші періоду Хасмонеїв з написом на івриті. За оцінками дослідників, цьому фрагменту начиння близько 2100 років.
Дослідники виявили артефакт з вапняку серед руїн древньої мікви, яка свого часу входила до складу великого релігійного комплексу.
На уламку легко можна прочитати напис «Гірканус» на івриті. 20 століть назад грецьке ім'я Гірканус, яке перекладається як «Гіркан», користувалося великою популярністю серед жителів цих земель.
Наприклад, юдейського царя з династії Хасмонеїв, який правив з 134 по 104 роки до н.е., звали Йоханан Гіркан I. Також, в 67 році до н. е. кілька місяців Юдеєю правив цар Гіркан II. Але ім'я Гіркан міг носити і звичайний житель, тому вчені поки вагаються з відповіддю, кому належала чаша. Про це повідомляє Jewish News.
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