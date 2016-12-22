У Казахстані проходить спецоперація проти релігійно-екстремісткої організації

21 грудня 2016, 13:05 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

В Казахстані проходить спеціальна операція з нейтралізації на території країни осередків релігійно-екстремістської організації "Ат-Такфір уаль-Хіджра". Про це йдеться в повідомленні прес-служби Комітету національної безпеки Республіки Казахстан.

Наголошується, що за підозрою в розпалюванні релігійної ворожнечі затримано вже 16 осіб. Правоохоронні органи Казахстану ведуть обшуки за місцями їх проживання.

За інформацією правоохоронців, члени організації "Ат-Такфір уаль-Хіджра" пропагують "звинувачення в невірстві", на якому побудована ідеологія "Аль-Каїди", ІДІЛ і низки інших терористичних угруповань.

Послідовники цієї терористичної організації схвалюють дії терористів у Сирії та Іраку, а також в цілому заперечують світську форму правління і конституційні закони. Про це інформує РБК-Україна.

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